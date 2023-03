Gabriel Soto reacciona a los comentarios de su exsuegra Rosalba Ortiz En diversas ocasiones, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, ha criticado públicamente la relación de su exyerno Gabriel Soto con Irina Baeva. Esto dice el actor al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, la madre de la actriz, Rosalba Ortiz, ha externado su punto de vista públicamente. En un inicio esperaba que hubiera reconciliación y confesó tenerle mucho cariño al protagonista de la telenovela de la telenovela Mi camino es amarte. Sin embargo, cuando este hizo pública su relación con Irina Baeva comenzaron los ataques de la publirrelacionista contra la pareja y continúan hasta la fecha. Recientemente Ortiz dijo que la relación del exposo de si hija con la actriz rusa era una "caricatura". "Es holograma y es Metaverso, en pocas palabras me vale, ya. El Metaverso, mira ahí que lo investiguen, porque luego la otra no entiende de lo que yo hablo, luego ni entienden lo que digo", dijo doña Rosalba. Pero, ¿qué opina el famoso de dichos comentarios? "No [me molestan los comentarios de Rosalba Ortiz]. Respeto mucho a mi exsuegra, es la abuela de mis hijas. Mientras nos mantengamos todos con respeto, creo que todo se puede llevar bien", advirtió Soto a los medios de comunicación. "No hablo con ella". Respecto a las especulaciones que se han dado en torno a su vida o la relación que mantiene con la modelo de origen ruso, el actor confesó que con el tiempo ha aprendido a vivir con ese tipo de controversias a su alrededor; eso sí, fue enfático sobre la importancia del respeto. "No [me afecta]. Ya estamos curtidos, ya llevamos tantos años en esto que, hasta cierto punto, estamos acostumbrados, puede ser. Pero, finalmente, lo he dicho, somos figuras públicas, me queda claro", mencionó. Rosalba Ortiz y Gabriel Soto Rosalba Ortiz y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent.con (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente se interesa en nuestra vida personal, pero todos somos seres humanos, y tenemos una parte que se tiene que mantener privada; no hay que cruzar esa línea, muy delgada, del respeto y de la información que se da, y como se tergiversa; se da información falsa, amarillista que, finalmente, llegan a dañar, continuó. "Eso es lo que he dicho que, muchas veces, dañan familias, matrimonios, relaciones con hijos y padres por inventar o por sacar una nota. Es por eso que muchos de mis colegas nos hemos unidos a hacer demandas". Gabriel Soto asegura que su relación con Irina Baeva está muy bien y ahora sigue trabajando en sus proyectos personales y profesionales.

