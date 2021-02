Close

¡Gabriel Soto responde! ¿Qué opinan sus hijas de su próxima boda con Irina Baeva? Así contexto el ex de Geraldine Bazán a la pregunta del millón... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Reporteros sorprendieron a Gabriel Soto durante la grabación de su telenovela en México ¿Te acuerdas de mí?, serie que protagoniza junto a la actriz Fátima Molina, para preguntarle cómo avanza la querella por la filtración de su video íntimo en redes y también, cuál había sido la reacción de sus hijas, fruto de su pasada relación con Geraldine Bazán, ante la noticia de boda con Irina Baeva. Según reportó el programa de Raúl de Molina y Lili Estefan, El gordo y la flaca, al ver a los reporteros acercarse, el famoso actor, trató de escapar y zafarse de los medios avanzando rápido hacia su camerino tras el cubrebocas obligado por motivos de la pandemia. Pero no pudo evitar el ser acribillado a preguntas de las últimas situaciones vividas, algo que tomó esta vez con mucho humor. Image zoom Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la pregunta de cómo iba la demanda por la filtración de su video, Gabriel Soto contestó: "¿Por qué les encanta el chisme? Ya lo dije en mis historias y sí, ya puse la demanda, hay una ley que se llama Ley Olimpia que protege precisamente la privacidad y son de 4 a 7 años de cárcel, así que ya está la demanda", reiteró. La reportera no pudo evitar el preguntarle cómo habían reaccionado sus hijas a la noticia de su compromiso con su actual pareja, Irina Baeva, a lo que el actor contestó con un tono muy simpático y burlón: "¡No seas chismosa! ¿Por qué te encanta el chisme? ¿Por qué te voy a compartir algo tan especial?". También aseguró a su llegada al aeropuerto que aún no había fecha precisa para su próximo enlace y que cuando tuvieran más detalles, los revelarían.

¡Gabriel Soto responde! ¿Qué opinan sus hijas de su próxima boda con Irina Baeva?

