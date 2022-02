Gabriel Soto quiere agrandar la familia: "Tener un niño [con Irina] estaría padre" El actor, quien muy pronto promete contraer matrimonio con Irina Baeva, habló de la boda y reconoció que sí le gustaría tener un varón con su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto protagoniza la novela Soltero con hijas (Univision) en su segunda semana de transmisiones en Estados Unidos y, acorde a su papel, compartió todas las experiencias que él ha vivido en la vida real con sus hijas y que pudo interpretar como papá en la serie. El actor, quien muy pronto promete contraer matrimonio con Irina Baeva, habló de la boda y reconoció que sí le gustaría tener un varón con su pareja. "Mis hijas me acompañan siempre a los llamados cuando están conmigo y se hicieron muy amigas de Azul, Ana y Charlotte [las hijas de su personaje en la telenovela]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soltero con hijas Gabriel Soto y sus tres sobrinas en 'Soltero con hijas' | Credit: TELEVISA Su experiencia como papá en escena "Sí, hay cosas y circunstancias que me tocó interpretar a través de 'Nico' que Gabriel como persona me llegué a encontrar en algún momento. Cómo hacer el TikTok, que si el problema en la escuela, que si quiere ir al centro comercial para verse con los niños, o los amigos", narró. "El otro día nos fuimos de viaje y Miranda, mi hija, me dijo '¿me ayudas a hacer la maleta?', y yo, 'sí'. Y empiezo a agarrar ropa y le digo '¿esto qué es hija? ¿Y esto dónde se pone?'. La ropa de las niñas es completamente diferente a la de los niños. Obviamente, si yo tuviera un hijo sería diferente". ¿Te gustaría tener un hijo con Irina? "Pues sí, la verdad es que ahora sí que lo que sea, lo que Dios nos regale, nos dé, estaría increíble. Sí, a lo mejor tener un niño estaría padre porque ya tengo a mis dos hijas, mis dos tesoros, pero bueno si es niña también, ahora sí que lo que sea, pero sí, ¡sí me gustaría!". Ya este año te casas con Irina, ¿será una boda civil o religiosa? "Va a ser en la playa y va a ser una boda con una bendición, sí, inclusive queremos hacerla como rusa-mexicana, pero sí, sí va a haber una bendición, va a haber un padre y toda una ceremonia".

