Gabriel Soto publica sus fotos más hot e Irina Baeva se derrite. ¡Mira la romántica escena! El actor ha compartido unas imágenes de lo más sexy y la reacción de su novia no se ha hecho esperar. La pareja vive un romántico momento en las redes. "Eres mía". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estuvieron un año intentando ser discretos y no dar mucho de qué hablar. Ahora parece que se están desquitando y Gabriel Soto e Irina Baeva son un derroche de amor y sensualidad. El actor publicaba unas fotos de su juventud donde deja al descubierto sus encantos y, como era de esperar, su chica ha presumido del buen mozo que se hace llamar su novio. “Mr. de Mi Mundo”, ha escrito la actriz junto a una imagen de Gabriel en su participación en Mister World en 1996. Halagado, él también ha contestado a su chica con mucho sentimiento. “Eres mía. Te amo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja que comparte set de grabación en Soltero con hijas vive en una constante luna de miel a pesar de las largas horas de rodaje. Siempre que pueden nos deleitan con fotos y comentarios románticos en las redes, que muestran una relación cada vez más sólida. Image zoom Ruedan juntos entre Ciudad de México y Acapulco la nueva serie de Juan Osorio, que está siendo un éxito rotundo en el país. Un nuevo tanto de Televisa y de esta parejita que saborea las mieles del éxito y el amor. Advertisement

