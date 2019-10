Gabriel Soto presume el regalo que le dio Irina Baeva tras el exitoso estreno de su telenovela El actor no dudó en presumir a través de las redes sociales el hermoso detalle que le hizo llegar su novia para celebrar el éxito que tuvo el estreno en México de su nueva telenovela Soltero con hijas, que fue líder de audiencia. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gabriel Soto regresó el pasado lunes por la puerta grande a la televisión mexicana como protagonista de la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas. La comedia romántica que el galán mexicano encabeza junto a Vanessa Guzmán y en la que también participa su novia Irina Baeva se posicionó en su estreno como la emisión de mayor audiencia del prime time en México. De acuerdo a cifras de Nielsen IBOPE México difundidas por Televisa, el primer capítulo registró más de 3.1 millones de personas, superando a su principal competidor por un 58%. Image zoom Cortesía TELEVISA "No puedo de la emoción. Gracias a toda la gente por hacer de Soltero con hijas lo más visto", escribió emocionado el actor de 44 años a través de sus redes sociales. Orgullosa de los logros de su pareja, Baeva no dudó en felicitar a Gabriel con un hermoso arreglo de flores que le hizo llegar este martes, justo el día después del estreno, a su camerino. "Mi amor, siéntete feliz y orgulloso de ti, es un gran proyecto y lo estás haciendo increíble. Te amo y siempre estoy para apoyarte. Ahora a seguir echándole todas las ganas del mundo para que sea un éxito aún más grande y, sobre todo, a disfrutarlo", escribió la actriz rusa en la tarjeta que acompaña el ramo de flores y que Gabriel no dudó en presumir en Instagram. Image zoom Instagram Gabriel Soto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Producido por Juan Osorio (Mi marido tiene familia), Soltero con hijas es un melodrama con toques de comedia que narra la historia de Nicolás (Soto), un hombre soltero que vive sin apegos familiares. Pero su vida da un drástico giro cuando debe hacerse cargo de sus tres sobrinas después de que estas quedan huérfanas a raíz de la muerte de sus padres en un accidente automovilístico. Image zoom Cortesía TELEVISA La ficción, que se transmite en México de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas, también cuenta con las actuaciones de Mayrín Villanueva, René Strickler, Carlos Mata, Pablo Montero, Paty Díaz, Bárbara Islas, Mauricio Aspe, Laura Vignatti, María Sorté, Laura Flores, Azul Guaita y Sebastián Poza, entre un gran elenco. Advertisement

