La pregunta que Gabriel Soto prefirió no responder ya que tocaba su fibra más sensible Gabriel Soto e Irina Baeva estuvieron este jueves como invitados en el programa Pinky Promise que conduce la presentadora y cantante mexicana Karla Díaz, donde compartieron como nunca detalles de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva Irina Baeva y Gabriel Soto en Pinky Promise (YouTube) | Credit: Pinky Promise Irina Baeva y Gabriel Soto estuvieron este jueves como invitados en el programa Pinky Promise (YouTube) que conduce la presentadora y cantante mexicana Karla Díaz. La actriz rusa y el galán mexicano, quienes se conocieron en 2016 grabando la telenovela Vino el amor y mantienen desde hace años un feliz noviazgo, hablaron como nunca de su historia de amor. A través de una desenfadada dinámica de preguntas y respuestas que les enviaron los fans del programa, Irina y Gabriel hicieron diferentes confesiones sobre su relación de pareja. El protagonista de exitosas telenovelas como Mi camino es amarte y la villana de Amor dividido recibieron preguntas de todo tipo, unas muy subidas de tono como su postura sexual favorita y otras más profundas y serias como la notable diferencia de edad que existe entre ambos. "Para mí, la verdad yo creo que nunca ha sido un problema y creo que nunca lo será", dijo Irina sobre el hecho de que ella sea 18 años más joven que Gabriel. "La verdad es que creo que la edad es algo como muy relativo y siento que si dos personas se entienden da igual si uno es mucho más grande o poco más grande. Lo que sí yo creo que para mí ha sido también padre es haber encontrado en Gabriel justamente eso como de un hombre porque luego, bueno no sé si aquí en México pero en Rusia, no se me vayan a ofender, pero dicen que las niñas en general se desarrollan más rápido que los niños. Entonces para mí como que justo luego estar a lo mejor con alguien de mi edad como que era (aburrido). Yo no soy por ejemplo de fiesta, yo soy como alma vieja un poco, a mí me gusta mucho estar en casa, estar en familia…". Pinky Promise Irina Baeva y Gabriel Soto en Pinky Promise (YouTube) | Credit: Pinky Promise "Irina es muy inteligente, sumamente madura para su edad… Nos gusta lo mismo, no nos gusta el reventón, nos gusta más bien estar en casa", agregó por su parte el actor. Gabriel e Irina respondieron a todas las preguntas que recibieron, dejando patente la complicidad que existe entre ambos; pero hubo una pregunta en particular que el protagonista de Soltero con hijas prefirió no responder debido a que tocaba una fibra muy sensible en él. "Me lo voy a brincar y me voy a tomar un shot. Es que son fibras muy…", dijo Soto. Irina Baeva Irina Baeva y Gabriel Soto en Pinky Promise (YouTube) | Credit: Pinky Promise La pregunta tenía como protagonista a su madre, quien murió cuando él era muy pequeño. "Si pudieras regresar el tiempo y encontrarte con tu mamá un minuto, ¿qué le dirías? Elabora", decía la pregunta. "Sí, es muy fuerte", reconoció la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué no la respondió? A simple vista, sin conocer el contexto, podría parecer una pregunta sencilla; sin embargo, para Gabriel supone desenterrar un capítulo muy doloroso de su vida no solo por lo que implicó la marcha de su madre, sino porque no pudo verla en los dos últimos años antes de su partida. "Dejé de ver a mi madre cuando tenía 7 años, fueron épocas muy complicadas. Circunstancias de la vida, me quedo con mi papá. Mi mamá estaba mal de salud. Ya no estaba en condiciones óptimas de cuidarme", compartió Soto años atrás en una entrevista con Matilde Obregón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La pregunta que Gabriel Soto prefirió no responder ya que tocaba su fibra más sensible

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.