Gabriel Soto explica por qué ya no sube románticas fotos con Irina Baeva a Instagram Gabriel Soto aclaró por qué ya no aparece junto a Irina Baeva en redes sociales como solían hacer antes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos son los comentarios que en los últimos tiempos rodean la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto. ¿Por qué ya no aparecen juntos en redes sociales, como solían hacer antes?, ¿es que finalmente no habrá boda? Ante tantas preguntas, el actor no pudo más que explicar el porqué del distanciamiento con su chica. Ahora que Baeva cumplió sus 30 años en Qatar y Nueva York rodeada de amigos y compañeros de trabajo, pero sin la presencia de su prometido, surgen las preguntas sobre qué está sucediendo con la pareja. Sin embargo, según Soto, todo sigue igual que antes. "Ayer hablé con ella, la felicité y todo. Lo hacemos en privado, si en público de repente a lo mejor no ponemos lo que la gente quiere, pues no pasa nada", dijo a los medios que lo abordaron a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Según él, la carga de trabajo que tiene mientras filma en Mérida la telenovela Mi camino es amarte le ha impedido estar más tiempo con Beva, quien también tiene sus proyectos profesionales. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "Ha sido un ritmo pesado. Afortunadamente es una novela donde llevo mucho peso dentro de la historia, entonces eso implica que los llamados han estado bastante pesados, pero estoy muy emocionado y contento con este proyecto", sostuvo. No obstante, aclaró de que en caso de que sucediera algo entre él y Baeva, no dudarían en comunicarlo públicamente. "Cuando haya novedades se los vamos a decir. Irina llega en unos días, vamos a festejar, vamos a estar juntos. Yo seguiré grabando. Ella estuvo en Qatar un mes, en Rusia un mes, en Nueva York casi tres semanas. No hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en internet y en Instagram, no es necesario para nosotros", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A los seguidores les resultó muy extraño el hecho de que la pareja no celebrara junta el cumpleaños de Baeva, y más aún el mensaje que Soto publicó en redes sociales, que les pareció escueto y hasta frío. "BIRTHDAY GIRL 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊🎊. Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud , amor y muchos éxitos 🙏🏼❤️. El resto te lo digo en persona ya en unos días 😘😘😘😘😘😘😘 😀😀😀😀", fue todo lo que el actor escribió en Instagram.

