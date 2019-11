Así fue el fin de semana de los famosos en las redes By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Gabriel Soto Una estrella pasa tiempo con su perro, otra está de vacaciones en México y una celebridad más recuerda el cumpleaños de su difunta madre. Empezar galería Gabriel Soto Image zoom IG/Gabriel Soto "Sabadito de llamado 📸😎. Sabadito de box 🥊💪. Sabadito alegre 😘❤️", compartió el actor. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Adamari López Image zoom IG/Adamari López "Besitos hasta el cielo Mami. Seguro hoy papi y tú están bailando y celebrando tu cumpleaños. Te recuerdo siempre sonriente, positiva y llena de vida. Te extraño, te amo mucho y siempre te siento cerca. Espero hayas disfrutado tu día. Happy Birthday to you mamita linda!!!#vidalinatorres #82años #mimami #abuelitavidalina", expresó la presentadora. 2 de 11 Applications Ver Todo Danna Paola Image zoom IG/Danna Paola "Definición de mi domingo", escribió la mexicana. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Giselle Blondet Image zoom IG/Giselle Blondet "Este es #Ben, el primito de #lupita. Miren que carita, parece que está sonriendo. Una belleza modelando lo nuevo que viene para mi boutique. ❤️🥰🐶", publicó la puertorriqueña. 4 de 11 Applications Ver Todo Jorge Bernal Image zoom IG/Jorge Bernal "Analizando un par de cosas con los jefes de la compañía. @minicheckitout @kylierosebernal #Bernalidades", compartió el cubano. 5 de 11 Applications Ver Todo Olga Tañón Image zoom IG/Olga Tañón "Feliz díaaaaaa!" #olgatañon #sabado #reinadelacancion #ensayos", dijo la cantante puertorriqueña. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Rashel Díaz Image zoom IG/Rashel Díaz "Y nuestra celebración continúa!!! Ahora, ya estamos listos para disfrutar del gran espectáculo de @siudygarrido "Bailaora”. El amor por el flamenco jamás se apaga!! ❤ #VidaRashel", compartió la cubana. 7 de 11 Applications Ver Todo Jomari Goyso Image zoom IG/Jomari Goyso "(Aprovechando que las vecinas de mi madre están ahora en la iglesia, espero que sin celular) #buenosdias Dios les ayude a descansar para mañana conquistar su destino y brillar con fuerza!!! Love u all!!! 🙏🙌🏻 #happysunday", publicó el español. 8 de 11 Applications Ver Todo Rodner Figueroa Image zoom IG/Rodner Figueroa "En el mar la vida es más sabrosa!!! 🛥 @ernestomathies #rodnerfigueroa", expresó el presentador. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Renata Notni Image zoom IG/Renata Notni "Cerro del mono 🐒 ⛰ . @puntamita #VivaPuntaMita", escribió la actriz. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

