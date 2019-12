Gabriel Soto opina tajante sobre la supuesta visita de Geraldine Bazán a un brujo El actor ha expresado lo que piensa de todo lo que se está diciendo sobre su exesposa, a quien defiende de tales acusaciones. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pueden no estar de acuerdo en muchas cosas, pero Gabriel Soto tiene muy claro cómo es Geraldine Bazán. Ante las publicaciones de una supuesta visita de su expareja a un brujo para pedirle un trabajo contra Irina Baeva, el actor ha hablado alto y claro al respecto, y sin lugar a dudas. “Estoy segurísimo de que es un chisme”, dice contundente ante las preguntas de los diferentes medios que le esperaban. “No creo nada en eso, son puros chismes. ¡Inventan cada cosa!”, prosiguió en estas imágenes divulgadas por el programa De primera mano. El que su amor con Geraldine se haya roto después de una década no le impide defender a la madre de sus dos hijas de algo que considera fuera de lugar y sin sentido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de la polémica con su ex por la convivencia de Irina y sus hijas, parece que las cosas se han solucionado y todo empieza a ponerse en su lugar por el bien de todos. Gabriel está inmerso en la grabación de su nueva telenovela con Juan Osorio, Soltero con hijas, en la que también comparte créditos y alguno que otro beso con su novia Irina. La pareja está más feliz que nunca tal y como nos muestran en las redes sociales y hacen caso omiso de todo lo que se sigue diciendo sobre ellos. Advertisement

Close Share options

Close View image Gabriel Soto opina tajante sobre la supuesta visita de Geraldine Bazán a un brujo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.