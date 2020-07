Gabriel Soto descarta boda e hijos con su novia Irina Baeva, al menos por ahora El actor habló de su futuro con la actriz y aunque se confiesa perdidamente enamorado de ella, lo de pasar por el altar y tener descendencia no entra en sus planes a corto plazo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Forman una de las parejas más felices del momento y así nos lo hacen saber a través de sus amorosas publicaciones en redes sociales. Gabriel Soto e Irina Baeva están enamoradísimos pero eso no significa que ya estén haciendo la lista de invitados de su boda. Al contrario, según el actor de Soltero con hijas, de momento, no hay ese tipo de planes, ni tampoco el de tener más hijos. En el futuro, ya se verá. Así de alto y claro lo expresó durante una entrevista con Alejandra Espinoza en El break de las 7. "No hay que decir de este agua no beber, estoy feliz con mi pareja, estoy sumamente enamorado y quién sabe, a ver qué pasa en un futuro", dijo al ser cuestionado. Prisas no tienen ninguna y están disfrutando a tope de su vida en pareja tal y como podemos apreciar. ¿Y niños? Pues más de lo mismo, Gabriel está encantado con sus princesas Elissa y Miranda y aunque no descarta ser padre no es algo que vaya a hacer pasado mañana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si se llegase a dar la situación me echaría uno más, ya más de uno no, ya tengo a mis dos hijas, Elissa y Miranda que son mis princesas, las amo con todo mi corazón, me desvivo por ellas, si la vida me pone enfrente tener uno más a lo mejor me la echo", expresó. Así que eso de familia numerosa nada de nada. Gabriel se mostró bronceado, sonriente y preparado para regresar al trabajo y comenzar a rodar, ¿Te acuerdas de mi? , su nuevo proyecto con Televisa lleno de pasión y amor. ¡Felicidades por ello, querido Gabriel!

