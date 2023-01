Las mujeres en la vida de Gabriel Soto Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gabriel Soto Credit: (Jaime Noagles/Medios y Media/Getty Images) Gabriel Soto ha vivido grandes romances dentro y fuera de la pantalla. El galán de telenovelas como Mi camino es amarte, La madrastra, Soltero con hijas, y Mi marido tiene más familia ha vivido historias de amor en la vida real que han dejado huella. Conoce a las mujeres que han cautivado al actor mexicano. Empezar galería Papá estrella Gabriel Soto y su hijas Miranda y Elissa Credit: Instagram/@gabrielsoto Sin duda los grandes amores de Gabriel Soto son sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Geraldine Bazán Geraldine Bazán y Gabriel Soto 2014 Credit: Mezcalent La actriz mexicana Geraldine Bazán, la madre de sus hijas, es la única mujer con la que el actor ha llegado al altar. La pareja anunció su separación en el 2017 después de 10 años juntos. 2 de 7 Ver Todo Sara Corrales Sara Corrales en Cita A Ciegas 2019 Credit: Mezcalent Si bien ambos lo han negado y aseguran ser solo colegas y amigos, han surgido rumores de un supuesto romance entre la actriz colombiana Sara Corrales, su coprotagonista en Mi camino es amarte, y Soto. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva Credit: Mezcalent Con la actriz de origen ruso Irina Baeva el actor se comprometió en el 2021. Sin embargo, han surgido rumores de ruptura, aunque Baeva sigue luciendo su anillo de compromiso. 4 de 7 Ver Todo Martha Julia Martha Julia y Gabriel Soto 2005 Credit: Mezcalent Con la actriz mexicana Martha Julia surgió el amor durante las grabaciones de la telenovela Las vías del amor en el 2002 y tuvieron un noviazgo de dos años. 5 de 7 Ver Todo Aracely Arámbula Aracely Arámbula Credit: Mezcalent Con la actriz mexicana Aracely Arámbula tuvo un noviazgo años atrás. Ambos han actuado en las telenovelas Las vías del amor y La madrastra, y en las obras de teatro'Por qué los hombres aman a las cabronas' y Perfume de Gardenia. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rey de corazones Gabriel Soto Credit: (Medios y Media/Getty Images) ¿Llegará nuevamente al altar Gabriel Soto? ¡El tiempo lo dirá! "A pesar que le estoy pegando a los 50 años me siento mejor que nunca físicamente, emocionalmente me siento en mi mejor momento", dijo Soto a People en Español. "Termino el 2022 lleno de bendiciones, con salud, con el amor de mis hijas", añadió. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las mujeres en la vida de Gabriel Soto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.