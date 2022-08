Gabriel Soto revela por qué no se puede casar con Irina Baeva La boda de Gabriel Soto e Irina Baeva ha vuelto a posponerse. ¿Qué está pasando entre los actores? ¿Se trata de una crisis de pareja? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto e Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La boda de Gabriel Soto e Irina Baeva se ha pospuesto una vez más y no se sabe hasta cuándo. En un primer momento la pareja pospuso los planes por la pandemia de coronavirus, y ahora otro motivo les ha hecho dejar de lado la posibilidad de unirse en matrimonio. ¿Qué está pasando entre los actores? ¿Se trata de una crisis de pareja? Aunque hay muchos rumores acerca de la boda y de la relación de pareja de ambos, Soto ha salido a aclarar que sigue enamorado de su novia como el primer día, y que la causa de que la boda se haya puesto en pausa por segunda vez tiene otras causas, según reveló en entrevista para el programa Ventaneando. "Todo muy bien, de maravilla, felices contentos, ya sé que van a preguntar de la boda, está en pausa por el conflicto de Rusia y Ucrania, sabemos eso y esperemos a que termine la novela y se aclare todo un poquito más", dijo. El galán de telenovelas valorará la posibilidad de realizar los festejos en el estado mexicano de Yucatán, tal como le sugirieron en el programa. "Sí, ¿por qué no? haciendas, playas hay de todo, cenotes, déjenme saco la plumita, lo voy a apuntar y lo platico con Irina ahora que vuelva a México", sostuvo. En una ocasión anterior, el actor reveló a Despierta América (Univisión) que debido a la guerra y al tenso ambiente político que enfrentan esos países, la familia de Baeva, de origen ruso, no ha podido viajar a México. Gabriel Soto e Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "La familia de Irina está un poquita temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido, pues, concretar el hecho de que vengan y obviamente no vamos a hacer boda si no está su familia", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, también ha dicho que de este año no pasan que ambos lleven a cabo la tan ansiada boda. "De este año no pasa pues ya nos esperamos. Vino la pandemia y luego ahora esto. Son cosas que están fuera de nuestras manos, pero bueno, finalmente si queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad", expresó.

