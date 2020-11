Close

¡Lorenzo Méndez la pasa en grande de boda con Gabriel Soto y Roberto Palazuelos! El mismo fin de semana que Chiquis Rivera celebra el triunfo de su Grammy, su ex se divirtió de lo lindo en una boda top en Cancún en la que el cantante ha despertado pasiones. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mismo fin de semana que Chiquis Rivera disfrutaba el triunfo de su primer Latin Grammy, Lorenzo Méndez disfrutó en Cancún de una boda entre amigos donde se le vio muy feliz y disfrutando de lo lindo, en un acontecimiento social en el que se reunieron grandes personalidades empresariales y políticas de Quintana Roo, México. Después de año y medio de relación, Odalis Gomez Millar, hija del empresario y promotor de boxeo Pepe Gómez, contrajo matrimonio con Michel Escalle en una enlace que fue celebrado por todo lo alto en pleno repunte de coronavirus. La celebración por ello no ha estado exenta de polémica y muchas personas mostraron su indignación al comprobarse que nadie llevó cubrebocas y Susana Distancia no fue invitada a la boda, durante el rebrote de la COVID-19 en el país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los asistentes había muchos famosos y pudo verse a celebridades como Oscar de la Hoya. https://www.instagram.com/p/CH37WOkgFDI/ Gabriel Soto e Irina Baeva tampoco quisieron perderse el enlace y disfrutaron de la compañía del campeón César Chavez y su esposa Miriam Escobar. Image zoom Credit: IG Myriam Escobar Roberto Palazuelos también quiso compartir ese día tan importante para sus amigos. Image zoom Credit: IG Lorenzo Méndez Con un saco color vino, el ex de Chiquis Rivera despertó pasiones entre sus seguidoras: Image zoom Credit: IG Lorenzo Méndez “¡Estoy tan feliz de que esté de vuelta tu sonrisa! ¡Qué bello te ves!”, escribió una de sus admiradoras; “Wow, qué guapo y con pura gente top. Te ha ido mejor de soltero, vive tu vida, disfrútala y muchas bendiciones”, añadió otra. “El sueño de toda mujer, llenar su vida al lado de un buen hombre”, dijo una tercera.

