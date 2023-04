Gabriel Soto e Irina Baeva sufren triste pérdida: "Te extrañaré siempre" La pareja compartió el fallecimiento de un ser muy querido y especial para ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana ha sido uno especialmente doloroso para Gabriel Soto e Irina Baeva. La pareja compartía la razón de su tristeza. A través de sus redes sociales, comunicaban la pérdida de un ser demasiado especial para ellos, cómplice de todos sus momentos y compañero fiel durante14 años. Se trata de Sammy, el perrito tan dulce y amoroso que les ha acompañado en tantas experiencias remarcables en su vida, siempre con la alegría y lealtad por bandera. Una de ellas, su aparición especial en la telenovela Sortilegio, de su papi humano. La pareja se despedía de él con un homenaje de palabras bonitas que resumen lo que fue tenerle a su lado todo este tiempo. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "Vuela alto mi Sammy. Dicen que tú no escoges a tus mascotas, sino que tus mascotas te escogen a ti. Gracias Sammy por haberme escogido para ser tu mejor amigo. Siempre tan alegre, tan noble y tan juguetón… Tan bueno mi Sammy. Te extrañaré siempre", escribió el protagonista de Mi camino es amarte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Irina también le dedicó unas sentidas palabras a su fiel compañero. "Jamás pensé que sería tan doloroso decirte adiós, Sammy, el perruno más noble, más amoroso, el más besucón, ¡el más alegre y el más feliz! Gracias por este amor incondicional, gracias por tantos momentos hermosos. Nos harás tanta falta mi perruno bello… Siempre dije que eras el amor de mi vida en perro. ¡Vuelta alto mi Sammy! Estarás por siempre en mi corazón", expresó la actriz. La pareja acompañó estos conmovedores mensajes de despedida con fotografías felices y momentos cómplices junto a su Sammy, que llevarán siempre en su corazón. Feliz viaje, pequeño.

