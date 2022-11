Gabriel Soto e Irina Baeva son captados juntos: "No tenemos que dar una prueba de nuestro amor" El actor mexicano y la actriz rusa fueron captados juntos este domingo a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami por las cámaras del programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras semanas de fuertes rumores y especulaciones sobre su relación de pareja, Gabriel Soto e Irina Baeva fueron captados juntos este domingo a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami por las cámaras del programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas). "Pasamos horas esperando en el Aeropuerto Internacional de Miami, sabíamos que Gabriel Soto venía a la ciudad del sol para asistir a la presentación de la novela Mi camino es amarte, pero la gran sorpresa fue ver a Irina Baeva a su lado como si los rumores de ruptura no existieran. Y es en este momento que nuestro paparazzi captó la imagen que todos estábamos esperando", se contó este lunes desde el show de entretenimiento que conduce el actor Julián Gil. Además de captar la esperada imagen –es la primera vez que ambos se dejan ver juntos en meses–, el reportero del programa logró hablar en exclusiva con la pareja de actores. Irina Credit: ¡Siéntese quien pueda! "Oigan chicos, saben que se ha rumorado mucho de ustedes, ¿están juntos? ¿son pareja? ¿son novios chicos?", les preguntó directamente y sin rodeos el paparazzi. "¿Cómo nos ves?", le preguntó a su vez el galán mexicano. "Bueno no sé, les veo juntos, ¿pero son pareja?", insistió el reportero. ¡Siéntese quien pueda! Credit: ¡Siéntese quien pueda! "Pues sí obviamente", confirmó Soto. "Somos compañeros de viaje", bromeó Irina, quien hasta ese momento no había hablado. Los cuestionamientos del reportero sobre su relación de pareja no finalizaron ahí. "¿Qué opinan de la gente que está diciendo que no lo son?", les preguntó el paparazzi. "Puras especulaciones y puros chismes, a toda esa gente que habla y que dice… No sean chismosos, ocúpense de su vida", expresó el galán de exitosas telenovelas. El reportero quiso ir más allá en su afán por probar que siguen juntos como pareja y pidió a Gabriel y a Irina "una pruebecita de su amor" que consistía en darse un beso frente a la cámara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una petición a la que la pareja se negó rotundamente. "No tenemos que dar una prueba de nuestro amor", aseveró Irina. Irina Baeva Credit: ¡Siéntese quien pueda! "No tenemos que dar ninguna prueba de nuestro amor a nadie, estamos juntos, estamos contentos, eso es lo que más importa", dejó claro la intérprete de 30 años.

