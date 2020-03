Gabriel Soto e Irina Baeva viven la cuarentena del coronavirus separados Mientras que el galán mexicano se encuentra en su casa de Acapulco junto a sus hijas, la actriz rusa permanece en otro lugar acompañada por parte de su familia rusa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus, que ya ha dejado más de 462 mil casos de contagio y más de 21 mil muertos en 187 países, está obligando a muchas personas a permanecer en cuarentena en sus casas como medida de prevención ante la imparable propagación del COVID-19. Quienes no están viviendo este confinamiento juntos son Gabriel Soto y su novia, la actriz rusa Irina Baeva, quienes se encuentran en estos momentos tan complicados separados. El actor mexicano está viviendo la cuarentena junto a sus hijas en su casa de Acapulco, México. “Aquí estamos desde Acapulco siguiendo todas las medidas de precaución y cuidándonos lo más posible”, contaba días atrás el protagonista de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres y Soltero con hijas vía Skype en entrevista con el programa Despierta América. Image zoom Gabriel Soto Irina, en cambio, se encuentra pasando estos días en compañía de su hermana y su familia, quienes viajaron desde Rusia para estar cerca de la actriz y de paso conocer México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El viaje que hicieron estaba planeado desde hace como medio año, justo tocó toda esta situación del virus, bueno ellos lograron llegar un poquito antes de que la situación se pusiera mucho más difícil y mucho más complicada antes de que empezara toda la cuarentena”, compartió recientemente la actriz de 27 años a través de sus redes sociales. Image zoom Irina Baeva Aunque la pandemia impide que pueda enseñarle México a su familia como ella deseaba, Irina reconoció estar feliz de poder pasar esta cuarentena rodeada de los suyos. “Estamos juntos que eso es lo más importante y bueno el estar en familia hace que la cuarentena sea mucho más llevadera”, aseguró la que fuera antagonista de la serie El dragón. Fue el propio Soto el que confirmó que ambos están pasando la cuarentena separados. “Irina está en otra parte, pero también está llevando todas sus medidas de seguridad necesarias. Ya estaremos juntos pronto”, declaró en el matutino de la cadena de Univision. Advertisement

Close Share options

Close View image Gabriel Soto e Irina Baeva viven la cuarentena del coronavirus separados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.