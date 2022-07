¿Qué está pasando entre Gabriel Soto e Irina Baeva? El actor acaba de confirmar que este año no hay boda. Además, la pareja no posa junta desde hace semanas en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Suelen ser un constante derroche de amor y dulzura en sus redes sociales. Entre Gabriel Soto e Irina Baeva todo son cariños, besos y sonrisas. Por eso, el hecho de no verles juntos en redes desde hace casi un mes en una publicación en su perfil ha generado cierta preocupación. Ambos están teniendo un verano de muchísimo trabajo, cada uno en un lugar distinto, así que, al menos la separación física, es un hecho. Sin embargo, la declaración a los medios de Gabriel confirmando esta semana que la boda no se daría en todo el 2022 ha añadido un poco más de duda al asunto de si les está pasando algo. El actor aseguró que se trata de un motivo familiar. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue ahí y la familia de la novia no podría viajar en todo este tiempo. Una nueva cancelación que rompe así, o al menos aplaza, uno de los días que más ilusión y alegría genera a sus dos protagonistas. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: IG/Irina Baeva y Gabriel Soto Tampoco ayuda la separación por tanto tiempo. Mientras Irina está recorriendo varias partes de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles y Miami, Gabriel ya está inmerso en las grabaciones de su nueva telenovela Los caminos del amor, un proyecto que le tiene entusiasmado y que apenas acaba de empezar hace unos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz está metida de lleno en sus otros proyectos de negocios y no ha parado de viajar y recorrer ciudades desde donde regala selfies e imágenes llenas de positivismo y energía. En el gimnasio, haciéndose un tratamiento facial, paseando por lugares emblemáticos y comiendo rico, son algunas de las actividades más recientes que ha mostrado la actriz rusa. Aunque se siguen dando LIKES a sus publicaciones, el no verles juntos nunca ha levantado la sospecha de si algo podría estar sucediendo. Se echa de menos una foto o una dedicatoria por parte de alguno de ellos, de esas a las que tienen acostumbrados a sus fans. De momento parece que el trabajo les llama y esa es la prioridad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué está pasando entre Gabriel Soto e Irina Baeva?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.