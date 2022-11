Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecen juntos en televisión y confiesan quién gana más El galán mexicano y la actriz de origen ruso estuvieron este domingo como invitados en el programa De noche pero sin sueño que conduce Adrián Uribe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva en De noche pero sin sueño con Adrián Uribe | Credit: Twitter De noche pero sin sueño Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecieron juntos este domingo en el prime time de la televisión hispana. El galán mexicano y la actriz de origen ruso estuvieron como invitados en el programa De noche pero sin sueño (Univision) que conduce Adrián Uribe. La bella pareja de actores grabó su participación en este nuevo show de TelevisaUnivision hace varios meses, pero no ha sido hasta ahora cuando finalmente ha salido al aire. "Esta noche se va a poner aún mejor porque vamos a recibir aquí a una pareja de estrellas: protagonistas de novela, talentosos y además muy agraciados los dos. Señoras y señores démosle la bienvenida aquí en De noche pero sin sueño a Irina Baeva y Gabriel Soto", los recibió con los brazos abiertos el carismático actor, conductor y comediante mexicano. "¡Cuánto tiempo sin vernos!", exclamó Uribe al tener en frente a la pareja. "Amigo querido, muchas felicidades por tu programa, sé que este programa es muy importante para ti, algo que querías hacer desde hace mucho tiempo, así que felicidades", expresó Soto, quien protagoniza la próxima telenovela estelar de Univision Mi camino es amarte. Adrián Uribe Gabriel Soto e Irina Baeva en De noche pero sin sueño con Adrián Uribe | Credit: Twitter De noche pero sin sueño Adrián invitó a Gabriel y a Irina a participar en una divertida dinámica inspirada en un popular challenge de TikTok con la finalidad de destapar aspectos desconocidos de la pareja. "Oigan vamos a hacer una cosa, yo les quiero hacer unas preguntas así como de esos challenge en TikTok que hay y todo, van a cerrar sus ojitos, yo les voy a hacer unas preguntas y nada más se van señalando a ver quién…", les explicó la dinámica el popular comediante. "¿Quién es más celoso?", comenzó preguntándoles. Tanto Irina como Gabriel se señalaron a sí mismos. "¿Quién es más berrinchudo?", quiso saber Uribe. La actriz y el galán coincidieron en su respuesta: Irina. Irina Gabriel Soto e Irina Baeva en De noche pero sin sueño con Adrián Uribe | Credit: Twitter De noche pero sin sueño A la pregunta de quién es más desordenado ambos dedos apuntaron a Gabriel, mientras que Baeva ganó en la categoría de 'más miedosa'. "¿Quién gana más?", continuó preguntándoles Uribe. Gabriel se señaló a sí mismo mientras que Irina apuntaba con su dedo también hacia el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La admiración que sienten el uno por el otro se vio reflejada en la respuesta que ambos dieron a la última pregunta: '¿Quién actúa mejor?'. Gabriel señaló a Irina mientras que la actriz apuntó al galán. "Esto es una pareja que se quiere y que se cuida", dijo Uribe tras finalizar la dinámica.

