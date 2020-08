En exclusiva Gabriel Soto e Irina Baeva abren las puertas de su nido de amor ¡Mira las fotos! Gabriel Soto e Irina Baeva y sus fotos más candentes en su casa en Acapulco, México Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Gabriel Soto e Irina Baeva están plenamente convencidos de que su unión es a prueba de todo. Por eso, cuando en medio de la pandemia la pareja decidió abrir por primera vez las puertas de su nido de amor en Acapulco, México, el equipo de People en Español organizó esta sesión de fotos desde Nueva York y —tomando todas las precauciones— envió a un fotógrafo, un asistente, un estilista y una editora a esas playas mexicanas a principios de junio. El cuarteto hizo cuatro horas por carretera desde Ciudad de México —más otras cuatro de vuelta— y bajo un inclemente calor logró su misión. Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español También fue testigo de que ni las críticas ni los chismes ni la misma COVID-19 detendrá a este par, que ese día mostraron no solo sus cuerpazos, sino que su amor es verdadero. “Esta es una desgracia sin precedentes que nos tocó vivir", dice Soto. "Pero dentro de lo malo hay que aprovechar lo positivo”. Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español Que es mucho, pues además de “tener contacto con la naturaleza, con el sol [y] tener una alberca”, Baeva y Soto de se han consolidado como pareja. “Nos estamos conociendo aún más como individuos como pareja, como personas y vamos para adelante con todo”, acota Soto. Y Baeva agrega. “Siento que nos complementamos juntos”. ¡Bienvenidos a su paraíso! Más detalles

Close Share options

Close View image En exclusiva Gabriel Soto e Irina Baeva abren las puertas de su nido de amor ¡Mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.