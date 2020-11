Close

La escapada romántica de Gabriel Soto e Irina Baeva La pareja disfrutó el pasado fin de semana de unos días de ensueño en un resort de lujo. ¡Mira las imágenes! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En las últimas semanas Gabriel Soto e Irina Baeva apenas han tenido tiempo para disfrutar en pareja debido a que el actor mexicano se encuentra muy ocupado grabando en México la nueva telenovela de Televisa ¿Te acuerdas de mí? junto a Fátima Molina, por eso ahora que se dio la oportunidad y que por fin encontraron un pequeño hueco en la agenda que lo permitía, ambas estrellas no se lo pensaron dos veces y decidieron regalarse una inolvidable escapada romántica de ensueño. Image zoom Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Instagram Irina Baeva La pareja eligió para la ocasión un resort de lujo frente a la playa ubicado en el estado mexicano de Quintana Roo, donde ambos pudieron desconectar por unos días de la rutina y dar rienda suelta a su amor en un ambiente idílico con majestuosas vistas al mar Caribe. Image zoom Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Instagram Irina Baeva La actriz de exitosas telenovelas como Vino el amor y El dragón no dudó en presumir del espectacular lugar a través de su perfil de Instagram, donde compartió varias imágenes en la que la podemos ver de lo más relajada en compañía de uno de los galanes más cotizados del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Otro gran fin de semana a tu lado", escribió Irina junto a una de las instantáneas en la que aparece besando una de las mejillas del reconocido intérprete de 45 años. Image zoom Credit: Instagram Irina Baeva La suite en la que se hospedaron los actores disponía de una pequeña piscina privada en la que los tortolitos pudieron darse sus buenos baños mientras disfrutaban de las espectaculares vistas del lugar. "No se necesita filtro", escribió la pareja de Soto junto a otra instantánea. Image zoom Credit: Instagram Irina Baeva Irina y Gabriel disfrutaron al máximo de esta escapada romántica exprimiendo cada segundo como si fuera el último, demostrando que su noviazgo sigue latiendo con fuerza. ¡Qué viva el amor!

