¡Sol, playa y mucha pasión! Las románticas vacaciones de Irina Baeva y Gabriel Soto en Jamaica Por Moisés González Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gabriel Soto Credit: Instagram Gabriel Soto La bella pareja de actores está disfrutando de unos días de ensueño en la paradisiaca isla del mar Caribe. ¡Mira todas las fotos de su inolvidable escapada romántica! Empezar galería Bella pareja Gabriel Soto Credit: Instagram Irina Baeva Más enamorados que nunca y lejos del bullicio de la Ciudad de México, Gabriel Soto e Irina Baeva disfrutan actualmente de unos días de relax y descanso en las paradisiacas playas de Jamaica, destino elegido por la actriz de origen ruso como regalo de cumpleaños para el galán mexicano. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Y esa sonrisa? Gabriel Soto Credit: Instagram Irina Baeva "Estoy encantado y fascinado con Jamaica. Es un país lleno de cosas increíbles. Sus lugares, su gente y sobre todo su cultura", expresó Soto en Instagram. 2 de 8 Ver Todo ¡Qué beso! Gabriel Soto Credit: Instagram Irina Baeva Tanto Irina como Gabriel han regalado a sus incondicionales fans a través de las redes sociales espectaculares instantáneas como esta en la que ambos aparecen dándose un apasionado beso. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bikinazo Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva La actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Vino el amor y El dragón no ha dudado en presumir de cuerpazo en las paradisiacas playas de Jamaica. 4 de 8 Ver Todo ¡Qué belleza! Gabriel Soto Credit: Instagram Gabriel Soto El idílico lugar en el que ambos se encuentran construyendo juntos nuevas memorias como pareja parece sacado de un cuento de hadas. 5 de 8 Ver Todo Juntos forever Gabriel Soto Credit: Instagram Gabriel Soto Los actores están aprovechando estos días para desconectar de la rutina y recargar pilas antes de retomar sus compromisos profesionales. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eterno galán Gabriel Soto Credit: Instagram Gabriel Soto Los años le sientan de maravilla al protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí (Univision). 7 de 8 Ver Todo ¡Un brindis! Gabriel Soto Credit: Instagram Irina Baeva No hay duda de que la pareja está disfrutando al máximo de esta escapada romántica. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

