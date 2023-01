¡Gabriel Soto e Irina Baeva zanjan rumores de ruptura con su foto más romántica! De separación, nada. La pareja gritó su amor a los cuatro vientos con esta imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de varios meses sin dejarse ver juntos por las redes y preocupando a sus seguidores, Gabriel Soto e Irina Baeva despejan las dudas. Sí, están juntos, felices y más enamorados que nunca. Al menos, así lo demuestra la imagen de la que la actriz se ha hecho eco en sus redes. A bordo de un yate en pleno atardecer y frente al mar, los enamorados zanjaron los rumores interminables sobre su supuesta ruptura. Aunque la rusa ya había dado pistas de que todo iba bien, el hecho de no verles juntos seguía causando incertidumbre. Gabriel Soto e Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva zanjan rumores de ruptura con romántica foto | Credit: Mezcalent Ya no hay duda que valga, los tortolitos dejaron claro con esta instantánea en el paraíso que no hay separación ni crisis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y la boda? De eso todavía no hay información, pero Irina no se ha quitado el anillo de prometida en ningún momento, lo que indica que todo va bien. El corazón del protagonista de Mi camino es amarte sigue ocupado por Irina y de esta forma se echa el cierre a los comentarios sobre su supuesto enamoramiento de su compañera de trabajo, Sara Corrales. Si bien a la foto le acompaña solo un corazón y no un mensaje escrito, como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras.

