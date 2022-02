Gabriel Soto e Irina Baeva celebran por adelantado los cumpleaños de las hijas del actor Tanto Elissa como Miranda cumplen en febrero un año más de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Febrero es, sin duda, uno de los meses más especiales del año para Gabriel Soto. Un 17 de febrero de 2009 el actor mexicano debutaba como papá con el nacimiento de su primogénita Elissa Marie y, 5 años después, un 19 de febrero de 2014, nacía su segunda hija, Alexa Miranda. Aunque todavía quedan algunos días para sus cumpleaños, el protagonista de la exitosa comedia romántica Soltero con hijas (Univision) quiso aprovechar que este fin de semana estaban sus hijas con él para celebrarles por adelantado un año más de vida. En complicidad con su futura esposa, Irina Baeva, con quien planea casarse este año, el reconocido galán de telenovelas sorprendió a las cumpleañeras con un festejo sorpresa. "Feliz cumpleaños mis amores. Las amo con toda mi alma hijas mías", escribió Soto junto a un vídeo en el que se puede apreciar la emoción de las cumpleañeras al encontrarse por sorpresa sus respectivas habitaciones repletas de globos de diferentes colores. El actor, que cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram, también sorprendió a sus hijas durante un almuerzo familiar con unos deliciosos pasteles de cumpleaños. "Festejando el cumple de mis nenas", fueron las palabras con las que Soto compartió una foto en la que posa de lo más feliz junto con sus hijas y sus espectaculares pasteles de cumpleaños. Aunque no se dejó ver en ninguno de los videos y fotos que se publicaron de la celebración, Irina sí presumió algunas imágenes del festejo a través de sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una de esas instantáneas aparece Gabriel sosteniendo el pastel de cumpleaños de su hija menor, Miranda, quien está cumpliendo 8 años, 5 menos que su hermana mayor. Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Instagram Irina Baeva "El papá mas amoroso del planeta" o "Muchas felicidades a tus dos princesas" fueron algunos de los mensajes que no tardaron en invadir la publicación del actor en Instagram.

