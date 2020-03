Gabriel Soto hace frente a las polémicas declaraciones de su padre: ¿antes de Irina Baeva no era feliz? El actor mexicano hace frente a las polémicas declaraciones de su padre en las que aseguraba que es la primera vez que ve feliz al actor. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días el padre de Gabriel Soto acaparó titulares en los principales medios de comunicación de espectáculo tras pronunciarse por primera vez sobre el polémico noviazgo que mantienen desde hace dos años su hijo y la joven actriz rusa Irina Baeva y que tantas críticas ha generado a través de las redes sociales. “Cada quien puede opinar lo que quiera, pero la verdad solo hay una y esa yo como su padre y Sandra, mi esposa, como mi pareja, sabemos lo que vivió, lo que pasó y sabemos la verdad y estamos tranquilos”, salió en su defensa. El progenitor del actor mexicano llegó a reconocer que por primera vez en sus 44 años de vida veía feliz a su primogénito, unas declaraciones que generaron mucha polémica a través de las redes y sobre las que el intérprete de 44 años fue cuestionado recientemente. Image zoom Gabriel Soto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Se refería en una cuestión de relación porque mucha gente dice ‘ay nunca fuiste feliz cuando nacieron tus hijas’, evidentemente sí, o sea, no hay que ser tontos”, aclaró Soto. “Pero finalmente mi papá se refería a una cuestión de relación como hombre y bueno pues sí me ve feliz, estoy enamorado, ¿qué les puedo decir?”, agregó el galán de exitosas telenovelas mexicanas. ¿Significa esto entonces que antes no era feliz? “Creo que ahorita estoy completamente feliz y pleno”, se limitó a responder el actor. El que fuera protagonista de exitosos melodramas como Yo no creo en los hombres y Soltero con hijas aseguró que su padre no dijo nada ‘que ofendiera a nadie realmente’. “Creo que mi papá y nuestra familia jamás hemos hablado, mi familia no es de estar delante de las cámaras y no ofendió ni dijo absolutamente nada que ofendiera a nadie, al contrario”. Advertisement

Close Share options

Close View image Gabriel Soto hace frente a las polémicas declaraciones de su padre: ¿antes de Irina Baeva no era feliz?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.