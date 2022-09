Gabriel Soto responde a infidelidad de Irina Baeva y si se canceló la boda por eso En una reciente aparición en la prensa, el actor contestó a las especulaciones sobre una posible infidelidad de Irina Baeva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto fue cuestionado sobre el supuesto fin de su compromiso con Irina Baeva debido a que no se les ha visto juntos ni en redes sociales desde hace mucho tiempo; el motivo podría ser una infidelidad de la actriz de origen ruso. Gabriel Soto e Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva | Credit: Mezcalent En un reciente encuentro con la prensa, las cámaras de Despierta América (Univision) se encontraron con el intérprete en el aeropuerto de la Ciudad de México y le cuestionaron al respecto. "No para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje, y bueno, yo he estado inundado con las grabaciones", contestó cuando le preguntaron si había roto la relación con su novia. "¿Qué ha de cierto sobre una infidelidad por parte de ella con un actor de Hollywood?", le volvió a preguntar la reportera. "Ya sabemos todos los chismes que salen siempre", respondió el mexicano. "¿Entonces, continúan como pareja?", insistió la periodista. "Sí, claro que sí. Y los planes de boda también continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela y qué pasa con su familia, pero todo bien", añadió el ex de Geraldine Bazán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todas las especulaciones sobre su supuesta ruptura vienen desencadenadas porque la pareja hace mucho tiempo que no publica fotos juntos en redes sociales, por lo que muchos creen que podrían estar separados pero lo quieren ocultar. El galán de telenovelas también quiso afrontar estos rumores de una forma contundente: "Instagram vemos, realidades no sabemos. No tenemos que publicar nada para demostrarle a nadie nada. Está todo bien", finalizó. En las últimas semanas tanto a Gabriel como a Irina se les ha relacionado con nuevas parejas sentimentales, ya que la rusa ha sido vista con el actor hollywoodense, Britt George, mientras que al mexicano se le vio compartiendo el carro con una mujer misteriosa. La última publicación en la que se les pudo ver juntos fue el 5 de julio, hace ya más de tres mese.

