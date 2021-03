"Al principio me daba hasta pena salir de mi casa", Gabriel Soto habla como nunca antes del trauma de su video En entrevista para el podcast "Políticamente Incorrecta" de Alessandra Rojo de la Vega, el prometido de Irina Baeva se sinceró a fondo: la INTERPOL ya investiga el caso. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "La violación a mi intimidad con este video, es una vergüenza muy grande", reconoció con semblante muy serio el atractivo actor Gabriel Soto en una sincera entrevista que acaba de conceder a la diputada Alessandra Rojo de la Vega para su podcast "Políticamente Incorrecta", en el que hablaron del fuerte clip que se filtró del actor en diciembre del año pasado. También mencionó la forma en el que el desafortunado incidente afectó a su entorno: "Muy mal, me sentí muy avergonzado con mi circulo familiar, primero que nada con mis hijas, con mi pareja, con mi papá… Ya ha pasado tiempo pero al principio me daba hasta pena salir de mi casa", confesó. "¡Tengo hijas!" A pesar de que, en sus propias palabras, "todos tenemos derecho con nuestro cuerpo a hacer lo que queramos", el prometido de Irina Baeva aseguró que "nadie tiene derecho a exponerlo de esa manera, públicamente, sin tu consentimiento". gabriel soto playa musculos Image zoom Credit: gabriel soto instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Denunció el hecho gracias a la ya famosa Ley Olimpia aprobada en México el pasado 2020 y reiteró que la investigación para encontrar al culpable o culpables de la filtración ya está en marcha: "La policía cibernética ya está haciendo la investigación, la INTERPOL ya está haciendo la investigación…", aseguró. El actor reconoció que siente además la obligación moral de que su caso sirva de ejemplo: "Para mí es muy importante dar este ejemplo en la sociedad, de que a las personas que les pudiera llegar a pasar algo así, hombres, mujeres, inclusive niños o adolescentes, que ya tiene consecuencias. Que tiene consecuencias y consecuencias graves, como es el difundirlo", aseveró. Las personas que filtraron este video "van a tener su castigo", sentenció sin la menor duda.

Share options

Close Login

View image "Al principio me daba hasta pena salir de mi casa", Gabriel Soto habla como nunca antes del trauma de su video

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.