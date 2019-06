Gabriel Soto y Geraldine Bazán desatan el caos en el plató de Suelta la sopa

Geraldine Bazán y Gabriel Soto sembraron indirectamente el caos este lunes en el estudio del programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo) que presenta Jorge Bernal.

El polémico comentario que hizo el actor mexicano sobre la madre de sus hijas en el que aseguraba que la intérprete de 36 años no tenía necesidad de trabajar ya que él la mantenía a ella y a sus dos hijas provocó que ayer se desatara una acalorada discusión entre dos de sus panelistas, Alfonso Borrego y Verónica Bastos, en la que también intervino Carolina Sandoval.

Mientras que el periodista colombiano defendía a capa y espada a Gabriel, sus compañeras hacían lo mismo con Geraldine, encendiendo los ánimos en el plató.

C: En serio él dice que el sacrificio lo hago yo. Gabriel un hombre no hace eso que hiciste, porque sí estuvo horrible que hayas escrito en Instagram cuando Geraldine estaba en República Dominicana filmando la película y que por supuesto cualquier madre, yo extraño a mis hijas y tengo como cuatro horas que no las veo y me quiero poner a llorar porque las extraño y tú vas a decir que el sacrificio solamente lo haces tú porque estás ardido por toda la manutención que tú decidiste pasarle. No se me hace justo que un caballero… Yo no podía creerlo. Yo sigo siendo tu fanática pero no puedo divorciar este sentimiento de mujer que tengo porque yo quisiera que nunca hubieses dicho nada…

A: Un momento Carolina, entonces las mujeres, porque no quiero solamente personalizar esta situación, entonces las mujeres sí pueden hablar del padre de sus hijos.

C: Ella no ha hablado de él, ella no, no señor.

L: Tú te olvidaste de ese video donde está no solamente hablando de él, hablando de la maleta, de todo…

V: No se vale, él habló porque el señor le había sido infiel no porque se estaba quejando…

La fuerte discusión que comenzó a desarrollarse entre los panelistas generó un ambiente de lo más tenso en el estudio que hizo que la situación se saliera de control y terminara con gritos y reproches entre Borrego y Bastos.

“Te puedes callar”, le pidió Bastos a su compañero en medio del griterío al ver que no le dejaba hablar.

“Tú no me respetas a mí”, le contestó Lucho enardecido.

“Qué pena que le hables así a una mujer, así demuestras como eres igualito al señor, con razón lo defiendes tanto. Qué pena que pasen estas cosas y ofrezco una disculpa grandísima porque el señor está un poco fuera de sus casillas, pero tengo que decirles…”, continuó Verónica sin poder terminar su argumento ya que, muy a su pesar, su compañero la volvió a interrumpir.

“Como tú todos los días”, le respondió contundente el periodista luego de que esta asegurara que estaba ‘un poco fuera de sus casillas’.