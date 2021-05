Gabriel Soto y Geraldine Bazán celebran a lo grande un momento de lo más especial Con motivo de la presentación de Si nos dejan, la telenovela en la que participa su hija Elissa, la expareja estuvo al lado de su pequeña. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que anunciaran su separación, la relación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán ha pasado por una montaña rusa de sentimientos. Actualmente la expareja parece haber alcanzado una relación muy cordial que se ha reforzado más en los últimos meses gracias a su hija Elissa. La joven actriz forma parte del gran proyecto televisivo, Si nos dejan, la telenovela que acaba de presentar Univisión y que se estrenará el 1 de junio. Los orgullosos padres de la incipiente artista coincidieron en esta presentación y cada uno por su lado mostraron la ilusión y alegría de ver a su hija en este fabuloso elenco. Mientras Gabriel esperaba a su pequeña detrás de cámaras en la presentación a la prensa con esta enorme sonrisa, su mami se encargaba de recogerla en medio de un gran revuelo de cámaras que buscaban el encuentro de la que fuera pareja. Aunque no se dejaron ver juntos, ambos estuvieron al lado de su bella princesa en este momento tan único y especial en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elissa tiene claro que quiere seguir los pasos de sus papis, dos de las grandes figuras de la escena en México que la han apoyado en todo. Eso sí, siempre cumpliendo con la responsabilidad de cuidar sus estudios. En apenas unos días el público podrá disfrutar del talento de la adolescente que ya ha dejado claro en sus redes, a través de sus bailes y representaciones, que tiene madera de artista. ¡Todo lo mejor para ti, Elissa!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Gabriel Soto y Geraldine Bazán celebran a lo grande un momento de lo más especial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.