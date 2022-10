El sencillo mensaje de cumpleaños de Gabriel Soto a Irina Baeva en medio de rumores de separación Gabriel Soto ha enviado un sencillo mensaje en redes sociales a su novia Irina Baeva, quien este 25 de octubre ha cumplido 30 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de los rumores de una separación, Gabriel Soto ha enviado un sencillo mensaje en redes sociales a su novia Irina Baeva, quien este 25 de octubre ha cumplido 30 años. "BIRTHDAY GIRL 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊🎊. Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud , amor y muchos éxitos 🙏🏼❤️. El resto te lo digo en persona ya en unos días 😘😘😘😘😘😘😘 😀😀😀😀", escribió el actor en Instagram. Evidentemente la pareja no pasará junta esta celebración, ya que a la modelo y actriz se le ha visto en hermosas fotografías por Qatar en los últimos días. La felicitación del actor sirvió para que muchos le dejaran sus mejores deseos a Baeva en este cumpleaños: "Feliz cumpleaños Irina, sigue siendo sencilla y agradecida"; "happy birthday hermosa 🙌🎊 🎈🎉"; "feliz cumpleaños @irinabaeva que pases un día maravilloso con muchas sorpresas"; "un fuerte abrazo feliz cumple y mucha dicha y alegría en tu corazón", le desearon. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Soto e Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva | Credit: Irina Baeva/Instagram En los últimos tiempos la pareja ha enfrentado muchos rumores, luego de que suspendieran en más de una ocasión la boda que tenían anunciada. Incluso algunos comenzaron a especular de una posible infidelidad en la pareja. No obstante, Soto descartó que estuvieran separados. "No para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje, y bueno, yo he estado inundado con las grabaciones", dijo a la prensa. También dijo que se mantenían en pie la idea de casarse. "Y los planes de boda también continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela y qué pasa con su familia, pero todo bien", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El sencillo mensaje de cumpleaños de Gabriel Soto a Irina Baeva en medio de rumores de separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.