Gabriel Soto felicita a Geraldine como mamá y a Irina "la mamacita más mamacita" El actor de Mi Familia Tiene Más Familia creó polémica el día de las mamás entre los fans de Geraldine Bazán, al felicitarle en sus redes como mamá de sus hijas, para inmediatamente felicitar a Irina Baeva llamándole "mamacita". Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gabriel Soto se encuentra pasando la cuarentena con su amorcito, Irina Baeva, y ahora acompañado también de las dos hijas que tuvo con Geraldine Bazán. Como es natural el actor de Mi Familia Tiene Más Familia, también quiso felicitar hoy el día de las madres a las mamás más importantes de su vida, a la suya propia y la que le dio el regalo de ser papá por partida doble... Así que terminó llamando “mamá” a Geraldine Bazán y a Irina Baeva, que aún no tuvo bebés, “la mamacita más mamacita”, cosa que no sentó muy bien a los fans de la primera. “Feliz día a todas las mamás. En especial a mi mamá, Elisa, que está en el cielo. A la mamá de mis hijas, Geraldine Bazán. A mi tía Betty, Zandra Fox de Sotoborja y Carmen Escobar, que han sido figuras maternas para mi. Muchas felicidades en este día” y añadió unas manitas en señal de agradecimiento. Pero después de mencionar a su ex, no olvidó dedicar el siguiente post a la rubia que le robó el corazón con una dedicatoria más sexy: “Y felicidades a la mamacita mas mamacita, te amo Irina” a lo que la actriz no tardó en contestar: “Awww mi amor ❤ ¡gracias Te amo demasiado” y añadió el hashtag al que la pareja nos tienen acostumbrados de almas gemelas. La actriz de origen ruso nos compartió esta pintoresca fotografía de su niñez que parece de cuento al lado de su mamá, a quien quiso felicitar en este día tan especial. Y bajo la linda foto, Irina Baeva escribió: “Hoy y siempre agradeciendo TANTO que nos has dado. Te amamos mamá”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ex de Gabriel Soto, Geraldine Bazán, tampoco olvidó felicitar a su propia mamá en sus redes: “Gracias mamá por tu amor y lucha incansable”, añadió.

