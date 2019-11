El mensaje de Gabriel Soto a Irina Baeva en pleno conflicto con Geraldine Bazán El actor mexicano le dedicó el pasado miércoles a través de sus redes sociales una publicación a la actriz rusa en medio de su conflicto con la madre de sus hijas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin buscarlo, Irina Baeva volvía a ser esta semana motivo de disputa entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. La relación que estaría teniendo la actriz rusa con las hijas de Geraldine a escondidas de la intérprete mexicana ha desatado una nueva guerra entre los padres de Elissa Marie y Alexa Miranda que, desafortunadamente, no parece que vaya a tener fin. Mientras que Bazán acusaba públicamente al protagonista de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres y Caer en tentación de ‘violar' los derechos de las menores al ‘obligarlas' a saludar a su actual pareja ‘provocando así el llanto, confusión e inseguridad de estas', el intérprete mexicano se defendía compartiendo en sus redes sociales unas imágenes en las que las niñas aparecían de lo más felices conviviendo con Baeva. "Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad…", escribió en tono irónico Soto junto a las fotos. Por si no había quedado claro que su futuro ahora le pertenece a Irina en lo que respecta al terreno amoroso, el también galán del melodrama Un refugio para el amor le dedicó el pasado miércoles, en medio del nuevo conflicto que mantiene con la madre de sus hijas, una publicación a la joven intérprete de 27 años en apoyo a la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El galán, que graba actualmente en México la exitosa telenovela Soltero con hijas, compartió en Instagram Stories la foto de Irina que tiene como fondo de pantalla de su teléfono móvil acompañada de una hermosa declaración de amor: "Te amo". Image zoom Instagram Gabriel Soto Y es que, a pesar de tener muchas cosas en contra –incluida la edad, ya que Baeva es mucho más joven que el actor– el noviazgo entre ambos marcha a las mil maravillas, por lo que no sería extraño que pronto sonaran campañas de boda o tuvieran un hijo. Advertisement

