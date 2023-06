Así es cómo Gabriel Soto enfrenta las críticas y ataques Gabriel Soto ha estado durante algún tiempo en el ojo del huracán por diversas razones; ante ello, el actor ha tenido que tomar medidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Gabriel Soto, protagonista de Mi camino es amarte | Credit: Instagram Gabriel Soto Cuando Gabriel Soto se separó de Geraldine Bazán comenzaron una serie de especulaciones y ataques hacia él. Han pasado los años y el actor no está exento de comentarios negativos o críticas en su contra; ante ello, revela cómo lidia con ese tipo de agresiones que, regularmente, se realizan de forma cibernética a través de las redes sociales. "No leo, la verdad, las cosas malas. Todo lo negativo lo desecho. El universo es como un bumerán, todo lo que lanzas al universo es lo que se te regresa", expresó Soto a los medios de comunicación. "Y creo que la gente que se dedica a criticar, ofender y juzgar es porque están así en sus vidas, y finalmente, como tú tratas a la gente, la gente te va a tratar y viceversa". Si bien el protagonista de la telenovela Mi camino es amarte considera que ha aprendido a manejar ese tipo de situaciones, no ocurre con gente más joven que puede verse severamente afectada por los comentarios negativos. "No hay que tirar odio, hay que ser un poquito más empáticos porque, realmente, no leo y la verdad es que no me importa, pero hay mucha gente que si; sobretodo, los jóvenes que, a lo mejor, están empezando y están leyendo cosas muy negativas y que pueden llegar a un cosa como el suicidio, lo cual, es grave", advirtió. El famoso dejó claro que ha enseñado a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda a saber controlar este tipo de situaciones porque de alguna manera son figuras públicas a causa de sus padres. Gabriel Soto Credit: Carlos Tischler/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Finalmente, ellas están en ojo del huracán, hasta cierro punto. Pero son niñas, muy inteligentes, sobretodo Elisa, mi hija la mayor", explicó. "Tienen que tener esa consciencia de que la gente lo que dice y lo que habla es porque son cobardes; porque no tienen los pantalones de decirlo de frente; porque se escudan en un teléfono celular y, simplemente, están tirando lo que ellos traen dentro". Para Gabriel Soto lo importante es tener una vida tranquila y en paz. "Mientras mi círculo interno esté bien, que soy yo, mis hijas, que es mi pareja, mi familia, mi papá, mis tíos, etc., la verdad es que lo demás no me afecta; mientras, siga caminando y tenga estabilidad en ese sentido, la verdad es que lo demás no me importa", concluyó.

