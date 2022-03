El cantante Gabriel Soto, El Tesoro de Sinaloa, muere tras haber sido atacado a balazos Gabriel Soto Gastélum sufrió un ataque armado hace unos meses. Esta es su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 22 de enero de 2022, Gabriel Soto Gastélum fue atacado a balazos en un taller mecánico de Tijuana, Baja California, según reportaron medios mexicanos. De inmediato, el intérprete de narcocorridos fue trasladado a un hospital cercano y, posteriormente, lo trasladaron a un nosocomio de Jalisco, donde permaneció hasta su muerte; la cual, ocurrió este lunes 21 de marzo, según reportó la prensa local. El Tesoro de Sinaloa, quien gozaba de prestigio en el norte gracias a sus presentaciones privadas, tenía 55 años de edad y fue su familia la encargada de confirmar el deceso mediante una serie de mensajes en sus redes sociales. Este representante de la música regional mexicana había sido víctima de otros atentados; incluso, narró sus experiencias al respecto en el tema "118 balazos", con el que logró el reconocimiento público. "Hace 34 iniciamos una linda amistad aunque no nos veíamos casi, tu teléfono sonaba seguido para saludarnos", escribió su amiga Irma Rivera en su cuenta de Facebook. "Tu recuerdo vivirá en nuestros corazones. Gracias por tu amistad. Vuela alto querido amigo; ojalá encuentres a mi madre y le cantes una de tus canciones que tanto le gustaron. Tu recuerdo queda en mi familia. Que en paz descanse mi querido amigo Gabriel Soto Gastelum El Tesoro de Sinaloa". El cantante, nacido en Villa Juárez, Sinaloa, fue reconocido musicalmente en la década de los 90 gracias al sencillo "El puente rojo" y posteriormente con "El tesoro". Su influencia profesional la tomó de su colega Chalino Sánchez El rey del corrido. Gabriel Soto Gastélum Credit: Captura de video en YouTube tema "118 Balazos" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos muy tristes con su partida, pero sabemos que ahora está en un mejor lugar con nuestro Señor", fue otro de los mensajes de uno de sus familiares. De momento, se desconocen mayores detalles del fallecimiento Gabriel Soto Gastélum. Y se reporta que continúan las investigaciones en torno a este ataque que se ha convertido en asesinato.

