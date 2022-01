En estado crítico el cantante Gabriel Soto, el Tesoro de Sinaloa, por los disparos de un sicario El cantante mexicano Gabriel Soto, conocido como el Tesoro de Sinaloa, se encuentra en estado crítico luego de que un sicario le disparara en la cabeza, según medios mexicanos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Policía en los alrededores del lugar Policía en los alrededores del lugar | Credit: Punto Norte/Facebook El cantante mexicano Gabriel Soto, conocido como el Tesoro de Sinaloa, se encuentra en estado crítico luego de que sicarios le dispararan, según medios locales de Tijuana. El suceso tuvo lugar en la tarde del sábado 22 de enero, cuando el cantante se encontraba en un taller mecánico ubicado en el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, delegación La Mesa, Tijuana, de acuerdo con el medio Punto Norte. Soto, de 56 años, llegó al taller en un pick-up Ford modelo 1979 cuando fue atacado a balazos por una persona que vestía co un abrigo rojo y negro, y que inmediatamente se dio a la fuga. Las autoridades y el personal de salud llegaron al lugar de los hechos, donde Soto, quien tenía varios impactos de bala, fue atendido y luego trasladado a un hospital Según el semanario ZETA Tijuana, el cantante presentaba una lesión en la mandíbula y se encuentra en delicado estado de salud. Por el momento, el área donde se ubica el taller mecánico ha quedado bajo custodia de la policía municipal y de la Guardia Nacional, donde el personal se encuentra investigando lo sucedido. Hasta el momento no se ha detenido a ninguna persona relacionada con el ataque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soto es conocido por ser intérprete de corridos como "La Ford 79" y "Jefe de Clave Privada", que se popularizaron en los años noventa, y grabó una versión del tema "118 Balazos".

