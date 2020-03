Ajenos a los problemas, Gabriel Soto e Irina Baeva protagonizan su sesión de fotos más sexy y traviesa La pareja feliz se ha dejado llevar y se ha mostrado más fuerte y unida que nunca a pesar de todas las polémicas que les rodean. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hagan lo que hagan, Irina Baeva y Gabriel Soto siempre son noticia. En esta ocasión para bien. La parejita feliz protagonizó una espectacular sesión de fotos en sus redes sociales de la que nos hicieron partícipes. Los actores posaron en el estudio fotográfico de lo más enamorados y también divertidos. Ambos se disfrazaron y derrocharon su gran sentido del humor a pesar de todo lo que les está cayendo alrededor. Aunque se hablado de tormenta en la pareja ellos se han mostrado ajenos a todo lo malo. Prefieren ignorar las polémicas y centrarse en lo verdaderamente importante, su relación y su profesión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los tortolitos sacaron la lengua, se rieron a carcajadas y posaron así de graciosos en una sesión de Televisa. La química y el buen rollito entre ellos es innegable. La felicidad les brota por los poros, digan lo que digan. Así que de crisis cero, al contrario, se ven mejor que nunca. Los rumores de un supuesto enfado quedan aclarados con estas imágenes en las que Irina se ve radiante, lo que le pasó con la cancelación de una de sus conferencias ya es historia. La actriz se aferra a todo lo bueno que le ha pasado últimamente y las oportunidades que le han dado, que son muchas más que las que le han quitado. Esa es la actitud, ¡qué viva el amor! Advertisement

