¡Los protagonistas de Soltero con hijas, Gabriel Soto e Irina Baeva, encienden las redes con su escena más sexy! Los enamorados suben la temperatura de las redes al máximo con este sensual y travieso momento que han compartido. Así sorprendieron a sus seguidores. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El amor tiene efectos maravillosos en sus víctimas. Sólo hay que ver a Gabriel Soto e Irina Baeva para darse cuenta de ello. Y nosotros muy agradecidos porque no hay mejor noticia que la unión de dos personas que se aman. A través de sus redes sociales, donde ya no se reprimen en mostrar lo que sienten, la parejita ha compartido uno de sus momentos más romántico y ¡picantón! Primero era el protagonista de Soltero con hijas quien a través de sus historias de Instagram y con la canción de Pretty woman de fondo, mostraba un plano bastante sexy de su chica. Irina se encontraba paseando a sus mascotas y Gabriel no pudo resistir la tentación de grabarla desde la espalda. Vestida con unos diminutos shorts negros y taconazos de infarto, Irina modeló como una auténtica maniquí dejando a su camarógrafo sin palabras. ¡Y a los seguidores también! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y por si esta escena no fuera suficiente, el actor mostró otra vista formidable de su chica en Acapulco donde ambos ruedan la serie de Juan Osorio. El mensaje es toda una declaración de intenciones hacia su enamorada. “Paraíso, qué afortunado soy, felicidad”, escribió junto a la sexy foto. Tras ser piropeada por su amado, Irina también tuvo unas palabras amorosas para su novio. “¡Afortunada yo! Te amo”, le contestó la actriz. Una prueba de amor en toda regla que demuestra que viven en una constante luna de miel. Trabajo y amor se entrelazan y los tortolitos están dispuestos a vivirlo al máximo. Advertisement EDIT POST

