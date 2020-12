Close

¡Gabriel Soto e Irina Baeva muestran la decoración navideña de su nidito de amor! La parejita mostró entusiasmada el resultado final y enseñó con especial orgullo uno de los rincones navideños más sentimentales de su hogar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las fechas más especiales y entrañables del año donde las familias se esfuerzan por decorar las casas con los adornos y colores navideños. Aunque este año es diferente a todos, Gabriel Soto e Irina Baeva no han querido renunciar al espíritu de estas fiestas. La pareja ha mostrado orgullosa algunos de los rincones de su feliz morada y cómo han quedado después de poner todo su corazón en la tarea de adornarla. "Definitivamente la mejor época del año", escribía la actriz de 28 años junto a esta imagen de la sala de su casa donde no falta detalle. Para este año los enamorados han elegido un árbol de grandes dimensiones que ilumina y llena de vida el salón. Junto a él, un entrañable Santa Claux que espera impaciente al 25 de diciembre para llenarlo de regalos. Pero sin duda, uno de los momentos más sentimentales de estos días lo ha protagonizado Gabriel mostrando el altar que ha dedicado a su fallecida madre y que reina su hogar. Un lugar sagrado donde celebra a su progenitora en el día de su cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy el cielo está de fiesta por tu cumpleaños mamá. Desde aquí te recordamos y te celebramos con todo nuestro amor", escribía emocionado junto a esta imagen. La parejita está lista para estos días en familia y de resoluciones bonitas para un nuevo año lleno de paz, amor y salud para todos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Gabriel Soto e Irina Baeva muestran la decoración navideña de su nidito de amor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.