Gabriel Soto e Irina Baeva se echan de menos e intercambian románticos mensajes en la distancia La pareja, que está separada mientras la actriz estudia actuación e inglés en Nueva York, se ha declarado su amor con más nostalgia y romanticismo que nunca. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas han pasado unos días de su separación y Gabriel Soto e Irina Baeva ya han compartido sus mensajes de amor y nostalgia en las redes sociales. Es la primera vez en dos años que la parejita va a estar tanto tiempo separados y, aunque lo tienen asumido, no pueden evitar echarse de menos. Después de una cuarentena en la que han estados juntos noche y día este tiempo apartados se hace notar. Desde Nueva York, Irina fue la primera en publicar unas imágenes de la feliz parejita en dicha ciudad justo un año antes cuando ambos fueron de visita. Al ver las imágenes, Gabriel no pudo hacer otra cosa que republicarlas y expresarle cuánto le ama y extraña. Unos sentimientos a flor de piel que demuestran que su relación está mejor y más fuerte que nunca. El actor ha apoyado incondicionalmente a su chica en su decisión de hacer un paréntesis en su carrera para viajar a la ciudad de los rascacielos para estudiar cine y mejorar su nivel de inglés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Perfeccionista, trabajadora sin descanso y siempre con ganas de crecer profesional y espiritualmente, la actriz rusa ha dado este paso muy ilusionada y con todas sus fuerzas enfocadas en este objetivo. En su lista de deseos siempre estuvo el de viajar a la Gran Manzana para estudiar. Y en ello está. Con su sueño ya a medio camino, es inevitable que tenga momentos de nostalgia al estar separada del que es su gran amor. Pero estas muestras de cariño en la distancia, tanto públicas como privadas, seguro que se convierten en el motor de ambos para seguir adelante. Gabriel, por su parte, está ocupado en las grabaciones de su nueva telenovela ¿Te acuerdas de mi?, así que este buen número de horas en el set le ayudará a estar distraído.

