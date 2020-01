Gabriel Soto e Irina Baeva despiden el 2019 de la manera más romántica La parejita ha dicho adiós a un año que ha tenido de todo en su rincón favorito, Acapulco. Desde allí han compartido sus imágenes más especiales. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha sido un año muy convulso para Irina Baeva y Gabriel Soto. La feliz parejita no lo ha tenido fácil debido a las constantes críticas recibidas por su relación. Sin embargo, los enamorados han salido a flote y sobrevivido al 2019 gracias a su amor y apoyo mutuo. Por eso con la llegada del 2020 llega también una nueva oportunidad para ser felices y dejar atrás todo lo negativo. Desde Acapulco, su lugar favorito y su rincón más entrañable, Gabriel y e Irina han compartido unas románticas fotografías del último día del año. “Que este nuevo año, nueva década este lleno de bendiciones, amor, felicidad, abundancia y paz para todos”, ha escrito el protagonista de Soltero con hijas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos han mostrado la caída del sol desde este lugar tan especial aunque han preferido no posar juntos, quizás para evitar críticas ni malestar entre los seguidores. Se supone que las hijas de Gabriel están con él en esta festividad y debido a toda la polémica surgida en el pasado con Geraldine Bazán, ha preferido mantenerlas al margen de estas imágenes. Lo que es innegable es que la pareja está feliz y comparte un proyecto de vida para este recién estrenado 2020. ¡Felicidades a ambos! Advertisement

