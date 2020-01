Gabriel Soto e Irina Baeva confirman que viven juntos y están felices con esta decisión La pareja finalmente ha admitido lo que era un secreto a voces. Comparten el mismo techo y están muy ilusionados en esta nueva etapa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de un año y medio de relación finalmente Irina Baeva y Gabriel Soto han dado el gran paso de irse a vivir juntos. La pareja lo ha confirmado en una exclusiva para la revista ¡HOLA! donde además aseguran que están felices y muy entusiasmados en esta nueva etapa. En realidad era un secreto a voces. Hace unos meses Irina compartía ilusionada unas imágenes de su nueva casa en Ciudad de México. Todo apuntaba a que lo hacían juntos pero la pareja prefirió ser prudente y no dar más detalles de su vida para evitar el malestar con la ex del actor, Geraldine Bazán. La expareja protagonizó un enfrentamiento mediático donde quedaba en evidencia que a Geraldine no le hacía ninguna gracia que sus hijas compartieran espacio y tiempo con Irina, especialmente por el bienestar de sus niñas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel respondió con unas imágenes de las pequeñas junto a su novia para demostrar que la relación era cordial y agradable entre ellas, lejos de todo lo malo que se hubiese podido decir. Con el nuevo año los enamorados finalmente han roto el silencio y han compartido el gran paso que han dado en su relación, le pese a quien le pese. Como cualquier pareja tienen todo el derecho de hacerlo y no han querido esperar más para dar a conocer esta decisión que les hace tan felices. Advertisement

