Gabriel Soto e Irina Baeva comparten las primeras imágenes de su nuevo proyecto juntos La parejita feliz por fin ha desvelado parte de la sorpresa que nos tenían reservada con unas imágenes cargadas de sensualidad y picardía. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llevan días anunciando una sorpresa muy especial y por fin han podido darnos un adelanto. Irina Baeva y Gabriel Soto han vuelto a colaborar juntos en lo profesional y la parejita feliz no podía estar más feliz. Después de pasar una cuarentena sin separarse y disfrutándola como si fuera una auténtica luna de miel en su paraíso particular, Acapulco, ya están de regreso al trabajo. El video de la pareja es un derroche de sensualidad. Ambos se derriten en esta sesión de fotos que ambos han protagonizado en la que han dado rienda suelta a su atracción física. ¡Cuánta químca! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el set y con sus respectivas mascarillas, Irina y su amado nos acercaron a su lugar de trabajo donde lucieron sus mejores galas y sonrisas frente al objetivo. El proyecto les está llevando varios días y esta fue la probadita que nos dieron del detrás de las cámaras. Una vez concluido volvieron a su casa, ya en ciudad de México, donde se está llevando a cabo esta sesión y, como siempre, los tortolitos se mostraron de volver a coincidir en lo profesional. Las últimas imágenes de ambos en las redes son una fiesta de sentimientos y amor, además de unas declaraciones de película. "¡¡TÚ!! ¡MI MUJER! Con tu belleza fuera de este mundo, con tus ojos azules que llenan de luz mi vida, con tu carácter y personalidad, con tu coraje y determinación, con tu gran corazón y con todo el amor que me das día a día, simplemente me tienes completa y locamente enamorado", le escribía un romántico Gabriel a su chica. ¡Que viva el amor!

