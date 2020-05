¿Compromiso a la vista? Gabriel Soto e Irina Baeva dan pistas con su nueva foto de enamorados La parejita levanta sospechas con su imagen más romántica hasta el momento y una declaración de amor del actor muy significativa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras algunos se tiran los trastos a la cabeza en esta cuarentena, otros como Irina Baeva y Gabriel Soto alimentan su amor más que nunca. Este encierro les ha servido para estar aún más unidos y reforzar su amor. Así nos lo hacen ver en cada una de sus publicaciones en redes, a cada cual más romántica. La última fotografía compartida por la actriz rusa junto a su amado es una auténtica declaración de amor por parte de ambos. La imagen en blanco y negro está llena de significado y da que pensar si el compromiso entre ambos se encuentra más cerca que nunca. Después de casi dos años de relación y muchas pruebas superadas, el gran momento podría darse antes de lo esperado. "Tú eres mi lugar de felicidad", escribía una enamoradísima Irina en el pie de la isntantánea en la que ambos brindan y celebran algo especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel no dejó pasar la ocasión para contestar a su chica con unas palabras que denotan la dicha que siente al estar con ella. "Eso es porque tú me haces el hombre más feliz del mundo. Te amo Irina", escribió el protagonista de Soltero con hijas derritiendo a los seguidores. La pareja ha demostrado que lo suyo no es un capricho, como algunos creían. No les ha sido fácil superar las críticas y obstáculos que se les han presentado desde que Gabriel se divorciara de Geraldine Bazán, pero el tiempo ha puesto todo en su lugar. Esta cuarentena la están pasando en Acapulco, desde donde han compartido momentos de complicidad mientras hacen ejercicio, cocinan y meditan juntos. Mira la rutina de Irina para lograr un trasero perfecto: Su relación se ha visto reforzada por esta convivencia y quizás nos den una sorpresa cuando menos lo esperemos. ¡Qué viva el amor!

Close Share options

Close View image ¿Compromiso a la vista? Gabriel Soto e Irina Baeva dan pistas con su nueva foto de enamorados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.