Gabriel Soto detalla todo lo que le paga mensualmente a Geraldine Bazán

El pasado fin de semana Gabriel Soto volvía a estar en el ojo del huracán luego del polémico comentario que le envió a su exesposa Geraldine Bazán a través de Instagram después de que la querida actriz mexicana escribiera en sus redes sociales un mensaje en el que hablaba del sacrificio que suponía para ella tener que estar lejos de sus hijas mientras filma actualmente una película en República Dominica junto a la presentadora dominicana Clarissa Molina.

“¿Como sacrificio? Si la decisión de trabajar es tuya porque necesidad ninguna ya que yo pago todo para ellas y para ti”, fueron las controversiales palabras que compartió Soto el pasado sábado en Instagram y que no tardó en eliminar de sus redes sociales.

Aunque el galán no se ha pronunciado directamente sobre este polémico asunto que no ha dejado de acaparar titulares en los principales medios de comunicación, el periodista de Suelta la sopa (Telemundo), Alfonso Borrego, logró ponerse en contacto con el protagonista de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres y Caer en tentación, quien no solo le confirmó la veracidad del mensaje –cabía la posibilidad de que fuera un montaje– sino que, además, insistió en su idea de que Geraldine ‘está trabajando, no por obligación’ ya que, según el actor, le paga prácticamente todo.

“El día sábado hablé con Gabriel Soto, me puse en contacto con él y me confirma que efectivamente este mensajes sí lo mandó él. Me dice que, palabras más palabras menos, le ganó el impulso, le ganó el coraje porque no le parece justo hablar de sacrificio cuando trabajar 15 días lejos de sus hijas es una decisión”, contó el panelista del exitoso show de Telemundo.

Según Borrego, Soto aseguró que le está pasando 3 mil dólares mensuales a la actriz, además de pagarle los alimentos de las niñas, las colegiaturas, los seguros, las nanas, el chófer, el mantenimiento de la casa…

“Dice que Geraldine gana más que él porque cuando él no está haciendo novela se reducen sus ingresos hasta tres veces más y él hace dos obras de teatro al tiempo, busca firma de autógrafos para pagar los 3000 dólares, que dice él que le paga a Geraldine, aparte de alimentos, colegiaturas, seguros, nanas, chófer, casa, el mantenimiento de esa casa y hasta el cable. Dice él ‘mi obligación es pagar todo eso, pero también la obligación de Geraldine es la custodia de sus hijas. Ella está trabajando, no por obligación y no es un sacrificio, es por su propia elección’”, contó el periodista sobre su conversación con Soto.

La respuesta de Geraldine por supuesto no se hizo esperar. ¡Esto es lo que dijo la actriz!