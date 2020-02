Irina Baeva anuncia conferencia por el Día de la Mujer y le llueven las críticas A pesar de los ataques, hay alguien que le apoya por encima de todo, su novio Gabriel Soto. Así ha reaccionado el actor al nuevo reto de su chica y los duros ataques. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo tiene claro, Irina Baeva quiere ayudar a los demás y si su ejemplo puede tender puentes, ahí estará para ofrecer su testimonio. La actriz rusa ha anunciado su participación en una nueva conferencia en el marco del Día Internacional de la Mujer, un hecho generoso por su parte que, por el contrario, no todos se han tomado muy bien. En dicha plática, enfocada principalmente a la mujer, abordará temas tan importantes como la autoestima, el ciberacoso, el amor propio y los prejuicios de género, entre otros muchos asuntos. Su misión será proporcionar su testimonio y con él analizar lo que está pasando en la sociedad y de alguna manera motivar a sus receptores Sin embargo, sus detractores no le consideran el mejor ejemplo para dar y así se lo han hecho a través de las redes sociales al ser anunciada su participación en el What a Woman en México. Los comentarios sobre si qué flojera, ella solo sabe robar maridos y a ella le faltan valores no han parado de sucederse desde que se hizo oficial el anuncio. Para callar todas esas bocas su novio Gabriel Soto ha dado un golpe, simbólico, sobre la mesa y ha salido en su absoluta defensa. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estoy tan orgulloso de ti Irina”, le ha escrito su enamorado ante el aluvión de críticas e improperios recibidos. Unas palabras que llegan en un momento donde se ha cuestionado mucho su relación y que deja al descubierto el perfecto estado de salud en el que se encuentra. Con esta iniciativa de “Arriba Eva” la actriz sigue un camino que inició el año pasado paralelo a su profesión. Y es que además de darlo todo delante de las cámaras, detrás de ellas espera ayudar a quienes en la sombra sufren bullying cibernético como ella lo vivió en el pasado y sigue experimentando en ciertos momentos a día de hoy. Advertisement

