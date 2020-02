¡El sexy baile que Gabriel Soto le dedicó a Irina Baeva por el Día de los Enamorados! Además de unas palabras llenas de romanticismo, el actor ha querido dedicar a su chica esta sensual salsa que su amada ha presumido en redes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las redes se llenaron de dedicatorias, corazoncitos y declaraciones de amor en todo regla por el día de San Valentín. Y, por supuesto, Irina Baeva y Gabriel Soto no podrían faltar. Se deshicieron en palabras bonitas y sentimentales, pero fue un bailecito lleno de sabor y sensualidad del actor a su chica lo que más nos llegó. El protagonista de Soltero con hijas se dejó la piel, las piernas y las caderas en esta salsa que su amada recibió con todo el amor y el sentido del humor. Irina estaba tan orgullosa que quiso compartirlo con sus seguidores en redes y así presumir del talento del actor al mover el esqueleto. A través de una historia de Instagram, la intérprete rusa le escribía junto a esta sesión de dance en el gimnasio. “Eres mi Valentino Gabriel Soto”, expresó romántica. Esa era tan solo una de las varias pruebas de amor que la parejita intercambió a lo largo del día. Ambos también publicaron la misma foto, un espectacular atardecer en el mar Pacífico de su Acapulco amado que fue testigo de este bonito beso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Solo tú. Hoy y siempre. Gracias por darme el privilegio de descubrir día tras día a este GRAN hombre que está a mi lado. Gracias por hacerme sentir la más amada, protegida y, sobre todo, la más feliz a tu lado. Te amo”, con estas bonitas palabras Irina felicitaba a su novio en el día de los enamorados. A lo que Gabriel respondió con una simple palabra. “Ella”. ¡Cuánto amor, felicidades a los tortolitos! Advertisement

