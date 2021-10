Gabriel Soto dedica emotivo mensaje a Irina Baeva por su cumpleaños Este día, Irina Baeva cumple 29 años y está celebrando ¿qué le dijo su prometido Gabriel Soto en esta fecha tan especial? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 25 de octubre, Irina Baeva cumple 29 años de edad. Como era de esperarse, su prometido Gabriel Soto no dudó en pronunciarse ante esta especial fecha y le dedicó a la actriz un emotivo mensaje de felicitación. "¡¡¡Tú!!! Mi mujer ¡¡¡Irina Baeva!!! Que todos los días me apoyas y estás a mi lado", inicia el texto que Gabriel Soto dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das", agregó. "Te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños mi amor. Lo demás te lo digo en persona…". Acompañó este mensaje con una serie de imágenes de su novia y una instantánea donde están los dos en un romántico momento. Parte del romántico escrito fue retomado por Baeva quien lo posteó en una de sus historias en la misma red social. Además, le respondió de manera cariñosa. "Awwwww mi amor, gracias por hacer este día tan especial ¡con tantos detalles! Te amo con todo mi corazón", comentó. Irina Baeva Gabriel Soto boda Credit: IG Gabriel Soto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron a esta ocasión especial con buenos deseos para la cumpleañera. "Feliz cumpleaños"; "Un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños"; "Feliz cumpleaños Irina Baeva te apreciamos y queremos"; "Muchas felicidades hermosa Irina Baeva; que todos los deseos de tu corazón se cumplan. Un fuerte abrazo"; "Feliz cumpleaños querida Irina Baeva. Te mereces todo lo bonito de la vida", y "Happy Birthday Irina", fueron algunos comentarios. Según dejó ver Gabriel Soto en su felicitación, pretende consentir a Irina Baeva y hacerla pasar un cumpleaños muy especial.

