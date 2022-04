Gabriel Soto le da su respaldo total a Ángela Aguilar: "Está afectada porque le dolió y no se vale" Como víctima de la filtración de fotos y videos íntimos, Gabriel Soto conoce las consecuencias de ese tipo de acciones; por ello, apoya a Ángela Aguilar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Ángela Aguilar se pronunció públicamente tras el escándalo ocasionado por una fotografías en donde se le ve en actitud romántica con un supuesto novio llamado Gussy Lau. La filtración de dichas imágenes ocasionó que la joven se sintiera violada en su intimidad; ante ello, Gabriel Soto, quien apoyó en la creación de la Ley Olimpia tras sufrir la filtración de instantáneas y videos íntimos, mostró su total apoyo a la joven cantante. "Por eso alcé la voz. Finalmente, eso es un delito el utilizar imágenes, fotos, compartirlas en redes sociales o en cualquier medio de comunicación sin tu consentimiento. Eso es la Ley Olimpia y está penado con cárcel", advirtió Soto a los medios de comunicación. "No vi exactamente lo que Ángela [Aguilar] dijo. Vi que subió algo. Si está afectada es porque, evidentemente, le dolió y no se vale", El actor dejó claro que las figuras públicas no están exentas de este tipo de cosa. "Somos seres humanos también nosotros y sentimos, y, obviamente, nos afecta", dijo. El protagonista de la telenovela Amor dividido solo tiene palabras de admiración para la intérprete de "Ahí donde me ven" y su familia. Ángela Aguilar y Gabriel Soto Ángela Aguilar y Gabriel Soto | Credit: Michael Tran/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ángela merece todo mi respeto; la quiero mucho. Es una chica talentosísima; creo que va a ser la próxima estrella de la música mexicana", mencionó. "A su papá [Pepe Aguilar] lo adoro, lo quiero muchísimo, es un gran amigo mío". Gabriel Soto reveló que pasará la Semana Santa en las playas de Acapulco, México, en compañía de su novia Irina Baeva y sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

