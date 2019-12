Gabriel Soto: "Mientras Irina les dé cariño y un buen trato a mis hijas, que así es, todo está bien" El actor aseguró que 'todo está bien' entre Geraldine y él tras la reciente polémica que generó la convivencia de las menores con Irina. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Geraldine Bazán y Gabriel Soto parece que han vuelto a enterrar el hacha de guerra tras días de mucha tensión. Sin entrar demasiado en detalles para no avivar la polémica, el actor aseguró en un reciente encuentro con medios de comunicación en México que ‘todo está muy bien' entre Geraldine y él luego de la disputa que generó entre ambos la convivencia de Irina con las niñas. "Todo está muy bien, todo se habla a nivel privado y todo lo que se tenía que decir se dijo. Creo que la convivencia está muy bien, las cosas van caminando muy bien y como siempre hemos dicho y lo repetimos, mientras yo esté bien y esté feliz mis hijas van a estar bien y van a estar felices, mientras su mamá esté bien y esté feliz también va a ser lo mismo, así que todo está bien", declaró el protagonista de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres, Vino el amor y Caer en tentación. Image zoom Mezcalent El intérprete de 44 años, que graba en México la exitosa telenovela de Televisa Soltero con hijas, negó una vez más que sus hijas se hayan visto afectadas por su noviazgo con Irina, como aseguró en su día Geraldine. "Creo que una imagen habla más que mil palabras, todo está bien y todos son temas que se están manejando en privado y que finalmente es por el bienestar de mis hijas", aseguró. "Finalmente lo que más queremos tanto ella como yo es el bienestar de mis hijas y están muy bien, están felices, están contentas, todo va caminando bien. Es un proceso de vida que se tiene que hacer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero cómo trató Soto el tema de Irina con Elissa Marie y Alexa Miranda? "Como es y como son las cosas", aseveró el exesposo de Geraldine. Image zoom Instagram Gabriel Soto "Finalmente Irina es mi pareja, vamos con una relación muy sólida, muy en serio, va caminando todo muy bien y es por eso que se tiene que hacer esta integración. Finalmente es mi pareja con la que tenemos planes a futuro muy importantes y muy sólidos y estamos muy contentos", afirmó. Por último, Gabriel quiso dejar claro que su prioridad siempre serán las niñas. "Siempre voy a ver por el bienestar de mis hijas. Eso que les quede muy claro y evidentemente mientras Irina, que es mi pareja, les dé cariño y les dé un buen trato a mis hijas y respeto que así es y así va a ser siempre pues todo está bien. No hay por qué poner trabas en ese sentido", concluyó. Advertisement

Close Share options

Close View image Gabriel Soto: "Mientras Irina les dé cariño y un buen trato a mis hijas, que así es, todo está bien"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.