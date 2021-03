Close

Gabriel Soto comparte por primera vez cuál fue la reacción de su hija mayor a su video adulto Sincero, directo y emocionado, el protagonista de Te acuerdas de mí hizo público lo que le dijo su primogénita Elissa ante una situación tan delicada. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando las cosas se hablan con naturalidad todo se acepta y entiende mejor. Eso mismo fue lo que le pasó a Gabriel Soto cuando le preguntaron sobre la filtración de su video íntimo durante una entrevista en el programa Miembros al aire. ¿Cómo enfrentó esta delicada situación frente a sus hijas? Pues con sinceridad y agarrando al toro por los cuernos. El actor compartió con los presentadores la conversación que mantuvo con su primogénita Elissa. "Mi hija mayor, hablé con ella y lo tomó muy bien. Me dijo: 'no te preocupes por mí, más bien estoy preocupada por ti, por cómo estás'", dijo visiblemente emocionado por la madurez con la que lo abordó la adolescente. El protagonista de Te acuerdas de mí reconoció que estaba muy agobiado con la situación y de cómo se lo tomarían sus hijas. Al final salió todo bien. "Estaba muy preocupado, ^¿cómo abordas con una preadolescente un tema así. Creo que subestimé su respuesta y la verdad fue maravilloso", explicó. Lo que había supuesto una gran angustia, terminó convirtiéndose en aceptación y alivio al comprobar el amor y la comprensión de su hija mayor, quien ya es más consciente de todo y se da cuenta de las cosas. Image zoom Credit: Instagram Elissa Marie; Mezcalent Para Gabriel no hay nada más importante en la vida que sus dos hijas, ellas son su mayor prioridad y su objetivo es protegerlas ante todo. "Lo primero que te toca y preocupa son tus hijos, que estén bien contigo y vayan a estar bien ante la situación. Cuando hablé con mi hija la mayor sentí un gran alivio, me hizo sentir mucho mejor", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien fue una situación de lo más incómoda en la que se sintió observado por todos lados, Gabriel reconoce que recibió mucho cariño y apoyo por parte de su equipo de trabajo. "Todos (fueron) super respetuosos, todos apoyándome, diciéndome 'no manches, ni hagas caso", recordó. El capítulo fue doloroso pero lo enfrentó y hoy ya puede decir que es parte del pasado. "No hice nada malo ni tengo nada que esconder", concluyó.

