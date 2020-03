¿Separados al nacer? Aseguran que este actor mexicano es igualito a Gabriel Soto El galán de telenovelas se encontró con su 'doble' este miércoles en el programa Hoy. "Podemos ser hermanos", aseguró Soto. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No sabemos si la teoría de que todos tenemos siete personas en el mundo que son exactamente iguales a nosotros sea cierta, pero lo que es innegable es que hay personas que se parecen muchísimo a otras. Y el mundo artístico no iba a ser la excepción. Si hace varias semanas llamaba la atención el asombroso parecido físico que existe entre uno de los concursantes del programa Enamorándonos USA (UniMas) y el protagonista de la exitosa telenovela turca Amor eterno, este miércoles quedó en evidencia en el matutino de Televisa lo mucho que se parece un actor y presentador mexicano al galán de telenovelas Gabriel Soto. Hablamos de Lambda García, quien protagonizó el año pasado junto con Michelle Renaud el melodrama La reina soy yo que transmitió Univision en horario estelar. Lambda y Soto coincidieron el miércoles en el programa Hoy y su parecido físico saltó a la vista de todos, especialmente del conductor, Paul Stanley, quien no tardó en compararlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Aquí está el Soto pirata”, bromeó Stanley refiriéndose a Lambda. “La invitación a los productores, si quieren que les salga más barato aquí está Lambda, más caro allí está el Soto”, agregó. Curiosamente, Lambda es muy amigo de la exesposa de Gabriel, Geraldine Bazán, por lo que el encuentro entre ambos resultó todavía más anecdótico y curioso. “Podemos ser hermanos, además mis hijas te quieren muchísimo. El otro día te vieron y dijeron ‘ay, ahí está Lambda, Lambda’”, comentó Soto. Lambda es 11 años más joven que Gabriel y obviamente no es tan popular como la actual pareja de Irina Baeva, quien está a punto de sobrepasar los cuatro millones de seguidores en Instagram frente al poco más de medio millón que tiene el intérprete de 33 años. ¿Será que sí se parecen? Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Separados al nacer? Aseguran que este actor mexicano es igualito a Gabriel Soto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.